УЕФА наложи сериозни наказания на Гендузи и Грийнууд след ексцесиите в мача с Лион

УЕФА наложи тежки санкции на звезди на Фенербахче след екшъна в ЛионУЕФА официално обяви решенията на своята Контролна, етична и дисциплинарна комисия (CEDB) относно инцидентите след драматичния реванш от плейофите на Шампионската лига между Лион и Фенербахче (1:2). След последния съдийски сигнал напрежението на терена ескалира в сблъсъци между играчи и фенове, което принуди европейската централа да задейства тежки санкции срещу ключови фигури от състава на „жълто-черните“. Причина за разследването станаха бурните празненства на гостите, при които Матео Гендузи и Мейсън Грийнууд (и двамата бивши футболисти на големия френски съперник Марсилия) провокираха френските фенове с неприлични жестове в областта на слабините. Това отприщи масово меле на терена, което се пренесе и в тунела към съблекалните.

Най-сериозно пострада френският полузащитник Матео Гендузи. Той отнесе персонална глоба от 50 000 евро и лишаване от състезателни права за общо 4 мача в евротурнирите за обида на присъстващи лица, провокация на публиката и нарушаване на добрите маниери. Халфът ще трябва да изтърпи 2 мача ефективно наказание още този сезон, което автоматично го изважда от ключовите сблъсъци на Фенербахче в Шампионската лига срещу Рома и Астън Вила. Останалите 2 срещи от санкцията са условни с 1-годишен изпитателен срок. Другата голяма звезда на турския гранд – Мейсън Грийнууд, получи парична глоба в размер на 30 000 евро и 1 мач условно наказание (също с 1 година изпитателен срок) за неспортсменско поведение.

Фен на Лион се нахвърли на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче

Самият клуб Фенербахче получи финансова санкция на обща стойност 95 000 евро. Дисциплинарната комисия наложи глоба от 50 000 евро на турския гранд за общо нарушение на основните принципи за поведение на отбора. Към тази сума бяха добавени още две глоби за безредиците по трибуните с гостуващите фенове – 30 000 евро за използване на пиротехника и 15 000 евро за предизвикване на безредици сред тълпата. Ръководството на Фенербахче обаче не смята да оставя нещата така и вече обяви, че ще обжалва решенията пред Арбитражния съд на УЕФА.

Домакините от Лион също отнесоха наказание, като треньорът на вратарите им Антонио Ферейра бе лишен от права за 5 мача заради физическо нападение по време на мелето.

Сериозен удар от УЕФА отнесоха и балканските грандове Цървена звезда и Борац (Баня Лука), чиито наказания са свързани с далеч по-чувствителни теми. Сръбският Цървена звезда бе санкциониран заради поведението на своите привърженици, които отново издигнаха политически транспаранти и скандираха лозунги, възхваляващи осъдения за военни престъпления Ратко Младич – проява, която УЕФА категорично квалифицира като дискриминационно поведение и нарушение на спортните принципи.

Босненският Борац беше официално разследван по подобни обвинения. Жалби от правозащитни организации принудиха централата да наложи свиване на капацитета на стадионите и за двата клуба, като феновете им получиха забрани за посещение на следващите гостувания в европейските клубни турнири. Наложени бяха и сериозни парични санкции.

🚨 UEFA, Lyon - Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.



• Matteo Guendouzi - 4 maç (2 maç ertelemeli olarak, 2 maç bu sezon)



• Mason Greenwood - 1 maç (Ertelemeli)



pic.twitter.com/r3xthaGeb7 https://t.co/X3XsD02tAP — barkın (@barknedit) September 4, 2026

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