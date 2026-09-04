Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ посреща безгрешния Монако

ПСЖ посреща безгрешния Монако

  • 4 сеп 2026 | 07:30
  • 85
  • 0
ПСЖ посреща безгрешния Монако

В петък вечер "Парк де Пренс" ще бъде арена на първия голям сблъсък за новия сезон в френската Лига 1. Пари Сен Жермен приема лидера в временното класиране Монако в среща от третия кръг на първенството.

ПСЖ започна колебливо новата кампания в първенството и заема 12-то място във временното класиране с актив от 2 точки. Момчетата на Луис Енрике записаха две равенства в първите си два мача – 2:2 срещу Рен на старта и 2:2 срещу Лил в миналия кръг.

От своя страна, Монако стартира безгрешно под ръководството на Филипе Луис. "Монегаските" оглавяват таблицата с пълен актив от 6 точки след победи с 1:0 над Льо Авър и 2:0 срещу Марсилия, като все още нямат допуснат гол в мрежата си.

В състава на шампионите Нуно Мендеш пропуска двубоя поради наказание от двубоя за Суперкупата на Франция. Наставникът Луис Енрике изтъкна сигурността и психическата устойчивост на отбора си преди завръщането пред домашните фенове.

Луис Енрике е категоричен: "Златната топка" трябва да е за играч на ПСЖ
Луис Енрике е категоричен: "Златната топка" трябва да е за играч на ПСЖ

В лагера на Монако има редица отсъстващи поради контузии. Извън сметките на Филипе Луис остават нападателите Фоларин Балогун и Ансу Фати, както и защитникът Мохамед Салису и крилото Такуми Минамино.

Историята на последните двубои между двата тима показва изключително оспорвани мачове. През миналия сезон Монако спечели с 3:1 като гост на ПСЖ в шампионата, докато парижани надделяха с 4:1 в по-ранната им среща през февруари 2025 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хартс триумфира в дербито на Единбург

Хартс триумфира в дербито на Единбург

  • 4 сеп 2026 | 03:31
  • 1286
  • 0
Бивш халф на ЦСКА подписва с ФКСБ

Бивш халф на ЦСКА подписва с ФКСБ

  • 4 сеп 2026 | 03:08
  • 7473
  • 0
Киеза и Ендо останаха извън състава на Ливърпул за Шампионската лига

Киеза и Ендо останаха извън състава на Ливърпул за Шампионската лига

  • 4 сеп 2026 | 02:52
  • 5383
  • 0
Кипърец подсилва Черно море

Кипърец подсилва Черно море

  • 4 сеп 2026 | 02:44
  • 1266
  • 0
Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

Фенербахче изненадващо се раздели с голмайстора си

  • 4 сеп 2026 | 05:55
  • 7986
  • 0
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 10613
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
  • 21597
  • 16
Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

Аржентинска журналистка разказа за трогателен жест на Меси след смъртта на съпруга й

  • 4 сеп 2026 | 01:53
  • 10613
  • 9
Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

Пети ден на US Open: водачът в схемата Зверев срещу познат съперник

  • 4 сеп 2026 | 07:45
  • 9807
  • 0
Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

Без голове и без победител в битката между Берое и Монтана

  • 3 сеп 2026 | 21:54
  • 7498
  • 5
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 15751
  • 5
Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 41377
  • 437