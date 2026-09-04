ПСЖ посреща безгрешния Монако

В петък вечер "Парк де Пренс" ще бъде арена на първия голям сблъсък за новия сезон в френската Лига 1. Пари Сен Жермен приема лидера в временното класиране Монако в среща от третия кръг на първенството.

ПСЖ започна колебливо новата кампания в първенството и заема 12-то място във временното класиране с актив от 2 точки. Момчетата на Луис Енрике записаха две равенства в първите си два мача – 2:2 срещу Рен на старта и 2:2 срещу Лил в миналия кръг.

От своя страна, Монако стартира безгрешно под ръководството на Филипе Луис. "Монегаските" оглавяват таблицата с пълен актив от 6 точки след победи с 1:0 над Льо Авър и 2:0 срещу Марсилия, като все още нямат допуснат гол в мрежата си.

В състава на шампионите Нуно Мендеш пропуска двубоя поради наказание от двубоя за Суперкупата на Франция. Наставникът Луис Енрике изтъкна сигурността и психическата устойчивост на отбора си преди завръщането пред домашните фенове.

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В лагера на Монако има редица отсъстващи поради контузии. Извън сметките на Филипе Луис остават нападателите Фоларин Балогун и Ансу Фати, както и защитникът Мохамед Салису и крилото Такуми Минамино.

Историята на последните двубои между двата тима показва изключително оспорвани мачове. През миналия сезон Монако спечели с 3:1 като гост на ПСЖ в шампионата, докато парижани надделяха с 4:1 в по-ранната им среща през февруари 2025 година.

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Снимки: Imago