ПСЖ даде пари на ненужен и приключи с него

Кариерата на Ренато Санчес в Пари Сен Жермен приключи този вторник, малко преди края на трансферния прозорец. Португалецът беше последният ненужен в плановете на Луис Енрике футболист, който все още бе част от състава. След няколкодневни преговори клубът и играчът постигнаха споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, като на играча е изплатена някаква сума като обезщетение.

Контрактът на Санчес беше до лятото на 2027 г., но от ПСЖ не желаеха да задържат футболист, който тренира индивидуално и е извън динамиката на първия отбор. За четирите си години като собственост на клуба от Париж халфът изигра само един сезон за тима – 2022/2023, когато пристигна от Лил. Той бе привлечен по настояване на Луис Кампос и Кристоф Галтие, който го беше тренирал месеци по-рано в северния френски клуб.

Именно под ръководството на Галтие португалецът показа най-добрата си форма и се превърна в ключова фигура за Лил при спечелването на титлата в Лига 1 през 2021 г. Това беше и последният случай, в който друг отбор успя да отнеме шампионската титла на Франция от Пари Сен Жермен.

В първата си година във френската столица Ренато Санчес записа 27 мача във всички турнири. Въпреки това, постоянните му контузии и невъзможността да играе няколко месеца без физически проблеми провалиха шансовете му да се утвърди като титуляр в ПСЖ. След напускането на Галтие през 2023 г. и идването на Луис Енрике играчът беше изваден от състава и прекара няколко неуспешни периода под наем.

Санчес беше преотстъпван последователно на Рома, Бенфика и Панатинайкос. В тези отбори той показа проблясъци на класата си, но така и не успя да се наложи като титуляр. Това лято юношата на Бенфика се завърна в Париж, за да тренира сам и да си търси нов отбор. Европейските клубове, които проявяваха интерес, обаче се сблъскваха с една и съща пречка – неговата заплата. Европейският шампион от 2016 г. не беше склонен да се откаже от високото си възнаграждение, което направи трансфера му невъзможен.

В крайна сметка ПСЖ реши да прекрати договора му, изплащайки му сума, която удовлетворява финансовите му претенции. Санчес беше много близо до завръщане в Лил, но северняците се отказаха от привличането му, тъй като полузащитникът отказа да намали заплатата си. Вече като свободен агент, представителите на футболиста ще му търсят нов отбор, където той ще се опита да съживи своята кариера, белязана от възходи, падения и безкрайни контузии.

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