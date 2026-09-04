Доменикали: Повече спринтове догодина, но няма да е като в MotoGP

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали проведе вчера на „Монца“ среща с италианските медии, на която беше коментирано и развитието на календара на световния шампионат за догодина.

Доменикали отново потвърди, че през 2027 на „Монца“ ще има спринт и обясни, че бройката на спринтовите състезания във Формула 1 ще продължи да расте. Тази година те са шест, но Доменикали отказа да посочи колко точно ще са те догодина.

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„Но бройката им няма да е като в MotoGP, мога да ви уверя в това. Ще са в по-малко от половината състезателни уикенди“, заяви италианецът.

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Снимки: Gettyimages