Пореден трус в борбата! Съдът отвори пътя към смяна на Станка Златева

Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно Общо събрание на Българската федерация по борба, уважавайки подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове.

Конгресът е насрочен за 17 октомври 2026 г. от 10:30 часа в зала “Аула Максима” на Националната спортна академия, където ще се гласува освобождаването на настоящия Управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник както и приемането на нов устав.

Съдът е разпоредил препис от решението, което има характер на покана за свикване на извънредното Общо събрание, да бъде изпратен незабавно до Агенцията по вписванията. Съдът приема, че искането за свикване на събранието е направено редовно от клубове, представляващи повече от една трета от членовете на федерацията. Нотариалната покана е била връчена на 11 юни на регистрирания адрес на БФ Борба, като е получена от генералния секретар Белчо Горанов.

С решението си, което е окончателно и не подлежи на обжалване Софийският апелативен съд отваря пътя към смяна на Станка Златева начело на борбата.

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