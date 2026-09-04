Състезанията във Формула 1 стават по-къси от 2027 година

Според непотвърдена информация отборите във Формула 1 са гласували единодушно в подкрепа на идеята състезанията в световния шампионат да бъдат скъсени от началото на сезон 2027.

Причината за тази промяна са корекциите по правилата за разпределението на мощността, които бяха приети по-рано тази година. Те предвиждат през сезон 2027 разпределението да бъде 58:42 в полза на двигателя с вътрешно горене, а през 2028 да се стигне до 60:40.

ФИА и отборите се разбраха за промените в правилата за 2027 и 2028

Това ще се постигне чрез увеличаването на дебита на гориво, което ще доведе и до по-висока консумация и съответно трябваше да се реши дали отборите да инвестират в нови шасита с по-големи резервоари, или състезанията да бъдат скъсени. Първоначално поне половина отборите са имали намеренията да използват сегашните си шасита и догодина, но заради приетите аеродинамични промени те все пак ще трябва да изградят нови такива. Въпреки това увеличаването на обема на резервоарите не е желателно, тъй като това ще доведе до ново увеличаване на теглото на колите, които си остават доста тежки, въпреки че след промяната в правилата в началото на сезон 2026 минималното тегло беше свалено с 30 килограма.

Така отборите са се обединили около идеята надпреварите да бъдат скъсени с 15 километра (от 305 на 290). Това скъсяване означава, че състезанията ще бъдат с между две и три обиколки по-къси в зависимост от дължината на всяка една писта. Все още не е ясно дали тази промяна ще засегне и Гран При на Монако, която така или иначе е по-къса от всички останали с дистанция от 260 километра.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages