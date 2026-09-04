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Ще помогне ли Антонели на Ръсел в квалификацията на "Монца"?

  • 4 сеп 2026 | 11:02
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Ще помогне ли Антонели на Ръсел в квалификацията на "Монца"?

Джордж Ръсел заяви преди началото на уикенда за Гран При на Италия, че очаква неговият съотборник Андреа Кими Антонели да му помогне в квалификацията на „Монца“.

Както е известно лидерът в генералното класиране ще започне домашното си състезание от дъното на стартовата решетка заради наказание. Поради тази причина класирането на италианеца в квалификацията не е от голямо значение, което може да е добра новина за Ръсел, който да получи въздушна струя в решителните мигове на битката за полпозишъна.

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„Надявам се“, отговори Ръсел, когато беше попитан дали ще има отборна формация в квалификацията. „Предложиха ми, ще пробваме и ще видим дали работи. Може би (въздушната струя) няма да е толкова силна, колкото в миналото, заради активната аеродинамика, но ще работим като отбор. Така правим нещата.

„За мен наказанието на Кими не променя нещата, защото аз винаги искам да се фокусирам върху себе си, върху моите ограничения и нещата, които искам да подобря. Винаги съм казвал, че за мен няма значение дали съотборник ми е седемкратен шампион, или новобранец. Работата си е същата, така че моят подход ще бъде абсолютно същият.

„Мисля, че се чувствам много по-добре след лятната пауза и се надявам да продължа да надграждам над тази инерция. Разбира се, имаме здрава конкуренция от Макларън и Ферари, които не спират да се подобряват. Ние все още изоставаме в това отношение. Знаем, че междувременно няма да е толкова лесно, колкото беше преди, но се надявам да се боря за полпозишъна и победата“, добави още Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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