Алкарас обясни специалното си празнуване след обрата срещу Фария

Карлос Алкарас продължава успешното си завръщане на Откритото първенство на САЩ, след като си осигури място в третия кръг на турнира. Испанският тенисист преодоля първоначалния натиск на Жайме Фария и триумфира с 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 на централния корт „Артър Аш“.

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Веднага след приключването на двубоя Алкарас привлече вниманието на публиката с оригинален жест, насочвайки въображаем лък и стрела към своята ложа. В последвалата пресконференция той разкри, че празнуването е било специално поръчано от неговите по-малки братя – Серхио и Хайме, които го подкрепят на живо в Ню Йорк.

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„Моите двама по-малки братя са тук и винаги ми показват неща от трибуните. Вчера се разбрахме, че ако спечеля, ще направя празнуването с лък и стрела. Те също го повториха от ложата, така че го посвещавам на тях“, сподели бившият шампион.

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Близките на Алкарас играят ключова роля по време на престоя му в САЩ. Докато най-големият му брат Алваро е част от треньорския му екип, по-малките Серхио и Хайме се възползват от свободното си време в Манхатън, за да го подкрепят от трибуните на всеки мач.

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Снимки: Imago