Карлитос скочи срещу тенис календара: Претоварени сме и се контузваме

Номер 3 в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас планира да си взима още почивки от АТР тура и предупреди, че натовареният календар допринася за контузиите и умората сред играчите.

23-годишният испанец, който се завърна на корта в края на август за защита на титлата си на Откритото първенство на САЩ след четиримесечно отсъствие заради травма в китката, заяви, че изискванията стават все по-големи и за тенисистите е трудно да участват във всеки турнир без да рискуват претоварване.

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"Взех си по-дълга почивка, отколкото ми се искаше, но гледайки към календара, не искам да си почивам заради контузии. В бъдеще смятам да си взимам по-дълги паузи. Може би не четири месеца, но поне един или два, ще пропускам някои турнири, защото е невъзможно да се играе във всеки от тях", каза Алкарас след успеха си срещу Жайме Фария във втория кръг в Ню Йорк, цитиран от агенция Ройтерс.

От 2025 година седем от деветте състезания от сериите "Мастърс" бяха удължени до 12 дни, като единствено надпреварите в Монте Карло и Париж запазиха традиционните си едноседмични формати. От Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) твърдят, че играчите сами решават какви да бъдат графиците им, а от Тура работят за осигуряването на подходящ брой мачове в хода на сезона.

"Те добавят още важни турнири. До известна степен ни принуждават да играем. Можеш да откажеш и да решаваш сам какъв да е календарът ти, но има някои "Мастърс" турнири, някои турнири от Големия шлем, а ние трябва да играем 40 седмици, ако искаме да участваме във всеки задължителен турнир, който АТР изисква от нас", обясни испанецът.

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Карлос Алкарас посочи увеличаващия се брой контузени топ играчи, сред които са водачът в световната ранглиста Яник Синер (Италия), Джак Дрейпър (Великобритания), Холгер Руне (Дания) и Жоао Фонсека (Бразилия), като всеки от тях не участва на Откритото първенство на САЩ в момента.

"Виждаме, че много играчи се контузват и се изморяват. Ако не направят нищо по въпроса, ще ставаме свидетели на все повече такива случаи в бъдещето", добави той.

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