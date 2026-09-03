Алкарас задмина Надал по процент победи в Големия шлем

Защитаващият титлата си на Откритото първенство на САЩ Карлос Алкарас сътвори нов забележителен рекорд след обрат и победа във втория кръг над португалеца Хайме Фария с 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 на стадион "Артър Аш".

Успехът над световния номер 72 донесе на Алкарас неговата 93-та победа в турнирите от Големия шлем срещу едва 13 поражения. Това му осигурява 87,74% успеваемост на най-голямата сцена в тениса – показател, с който той изпревари своя идол и сънародник Рафаел Надал (87,71% с баланс 314-44).

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По този показател в цялата история на Откритата ера (спремо играчи с поне 10 мача) пред 23-годишния испанец остава единствено легендарният Бьорн Борг. За сравнение, великите Новак Джокович и Роджър Федерер също остават зад Алкарас по този специфичен процент победи на ранен етап от историческата си статистика.

Мачът срещу Фария не започна по най-добрия начин за втория поставен в схемата. Португалецът спечели първия сет с 6-4 за 46 минути благодарение на единствен пробив при 3-3, разчитайки на мощен сервис.

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Алкарас обаче реагира светкавично и превключи на съвсем друго ниво, демонстрирайки пълна доминация. Той спечели втория сет с категоричното 6-0 за едва 33 минути, след което довърши двубоя с 6-3 и 6-2 в следващите части. Испанецът пласира 43 уинъра и спечели 70% от точките си на втори сервис за крайната победа за 2 часа и 40 минути.

След срещата Алкарас сподели, че четирите сета са били добър тест за физическото му състояние при завръщането след четиримесечно отсъствие заради контузия в китката: "Исках мачът да бъде бърз, няма да крия. Но в края разбрах, че това да изиграя четири сета беше наистина добро за мен, за да тествам всичко физически и да видя как се чувства тялото ми."

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