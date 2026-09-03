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Оли Уоткинс разсмя Англия: Саудитското първенство е на нивото на Висшата лига

  • 3 сеп 2026 | 14:19
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Оли Уоткинс разсмя Англия: Саудитското първенство е на нивото на Висшата лига

Оли Уоткинс предизвика доста подигравателни коментарите, след като заяви, че първенството на Саудитска Арабия е на нивото на английската Висша лига. Той направи това след дебюта си за Ал Хилал.

Очевидно парите са размътили главата на нападателя. Преди да подпише в Саудитска Арабия той дори отказа да играе за Астън Вила. След това за него бяха дадени 51 милиона лири, които бирмингамци с радост прие. Уоткинс стана част от Ал Хилал, където играят Рубен Невеш, Калиду Кулибали и Тео Ернандес.

В дебюта си Уоткинс отбеляза гол, а неговият тим спечели с 3:0 срещу Ал Ахли. След срещата той заяви: “Нивото, което видях днес, честно, беше на нивото на Премиър Лийг. Двубоят беше физически и изискващ, нивото беше изключително високо”.

Английският национал допълни: “Исках да дойда тук. Искам да печеля трофеи и мисля, че това е клубът, който ще ми даде най-добрата възможност за това”. Миналия сезон Уоткинс спечели Лига Европа с Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages

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