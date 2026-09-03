България с най-слабото класиране на европейски първенства в историята си

Волейболистките от националния отбор на България завършиха на 15-о място в крайното класиране на ЕвроВолей 2026, след като отпаднаха на 1/8-финалите от олимпийския и световен шампион Италия.

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

Това се оказа и най-слабото представяне на женския ни национален отбор в цялата история на европейските първенства от 1949 година насам, с изключение на само двата пъти, в които България въобще не участва - на първото през 1949-а и на третото през 1951-а година.

Досега най-слабото класиране на България бе 14-то място (б.р. тогава от общо 16 отбора) на ЕвроВолей 2011.

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