Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Димо Тонев: Има известно неудовлетворение от някои резултати, но отборът израства с всеки мач

Димо Тонев: Има известно неудовлетворение от някои резултати, но отборът израства с всеки мач

  • 1 сеп 2026 | 19:53
  • 770
  • 0

Мениджърът на женския националния отбор на България Димо Тонев коментира при завръщането на тима след отпадането от ЕвроВолей 2026, че Има известно неудовлетворение от някои резултати, но отборът израства с всеки мач.

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

"Разнопосочни са ми впечатленията от представянето ни. Важното е, че успяхме да прескочим груповата фаза и да се класираме за 1/8-финалите. Все пак, това беше важно и за момичетата, и за федерацията и за всички. Със сигурност има известно неудовлетворение от представянето в някои мачове, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика, която предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е много трудно да се пребориш. Може би има известно неудовлетворение от мача ни с Гърция, но пък виждаме, че Гърция играе много добре в този турнир, с Чехия също", сподели Тонев пред медиите на летище "Васил Левски" в София.

Мила Пашкулева: Можехме да се представим много по-добре! Видя се, че се развиваме в добра посока
Мила Пашкулева: Можехме да се представим много по-добре! Видя се, че се развиваме в добра посока

"Като цяло през годината видяхме, че имахме доста добри игри срещу добри отбори - и срещу Бразилия, и срещу Италия, и срещу Канада, където можехме да спечелим, но поради една или друга причина не успяхме. По-важното е, че имаше много голямо желание в тези момичета, които бяха в националния отбор. Трябва да им отдадем заслуженото, да им благодарим за усилията, които положиха. Вижда се израстване и индивидуално в състезателките, и като отбор. Може би ние като треньорски щаб, аз говоря от тяхно име, защото те си заминаха директно за Италия, но сме обсъждали нещата - може би липсата на класа не ни позволи да останем в Лигата на нациите и да се класираме по-напред на Европейското първенство."

"Мисля, че тази година отборът беше в коренно различен състав, доста подмладен, но трябва да отбележим, че в националния отбор бяха състезателките, които желаят да са в националния отбор. И преди да сте ми задали въпрос, искам да кажа, че прекалено много време отделихме на тези, които не желаят да играят за България. Крайно време е да отделяме повече внимание и енергия към тези момичета и състезателки, които искат да играят за родината си."

"Изключително важно ще е начинът, по който те ще играят в клубните си отбори, да направят стъпка в тяхното развитие отивайки в по-класни първенства, където има по-голяма конкуренция, което ще ги изгражда като конкурентноспособни състезателки, които играят мачове на високо ниво. В тази връзка мога да ви кажа, че отборът на Хърватия, който също отпадна, има 8 състезателки, които играят в Италия, Турция и Франция, а ние имаме само 4 състезателки, които играят извън България. Не случайно казвам, че трябва да израстват състезателките, защото по този начин ще имаме възможност да избираме от по-голям кръг състезателки", завърши Тонев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Локомотив Авиа започна подготовката си за новия сезон

Локомотив Авиа започна подготовката си за новия сезон

  • 1 сеп 2026 | 17:30
  • 983
  • 0
Теди Салпаров откри учебната година в СУ "Ген. Владимир Стойчев" в София

Теди Салпаров откри учебната година в СУ "Ген. Владимир Стойчев" в София

  • 1 сеп 2026 | 17:23
  • 398
  • 0
Полша без проблеми на 1/4-финал на Европейското

Полша без проблеми на 1/4-финал на Европейското

  • 1 сеп 2026 | 17:13
  • 600
  • 1
Швеция удари Чехия и е на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

Швеция удари Чехия и е на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

  • 1 сеп 2026 | 16:41
  • 714
  • 2
Мила Пашкулева: Можехме да се представим много по-добре! Видя се, че се развиваме в добра посока

Мила Пашкулева: Можехме да се представим много по-добре! Видя се, че се развиваме в добра посока

  • 1 сеп 2026 | 16:22
  • 639
  • 3
Бургас открива фен зона за Европейското по волейбол за мъже

Бургас открива фен зона за Европейското по волейбол за мъже

  • 1 сеп 2026 | 15:46
  • 774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 18416
  • 18
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 36479
  • 28
Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
  • 7338
  • 6
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 20:02
  • 89050
  • 20
Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

Хебър 0:0 Фратрия, греда за домакините в 60-ата секунда

  • 1 сеп 2026 | 20:00
  • 2871
  • 2
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 2926
  • 0