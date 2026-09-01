Димо Тонев: Има известно неудовлетворение от някои резултати, но отборът израства с всеки мач

Мениджърът на женския националния отбор на България Димо Тонев коментира при завръщането на тима след отпадането от ЕвроВолей 2026, че Има известно неудовлетворение от някои резултати, но отборът израства с всеки мач.
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026
"Разнопосочни са ми впечатленията от представянето ни. Важното е, че успяхме да прескочим груповата фаза и да се класираме за 1/8-финалите. Все пак, това беше важно и за момичетата, и за федерацията и за всички. Със сигурност има известно неудовлетворение от представянето в някои мачове, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика, която предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е много трудно да се пребориш. Може би има известно неудовлетворение от мача ни с Гърция, но пък виждаме, че Гърция играе много добре в този турнир, с Чехия също", сподели Тонев пред медиите на летище "Васил Левски" в София.
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"Като цяло през годината видяхме, че имахме доста добри игри срещу добри отбори - и срещу Бразилия, и срещу Италия, и срещу Канада, където можехме да спечелим, но поради една или друга причина не успяхме. По-важното е, че имаше много голямо желание в тези момичета, които бяха в националния отбор. Трябва да им отдадем заслуженото, да им благодарим за усилията, които положиха. Вижда се израстване и индивидуално в състезателките, и като отбор. Може би ние като треньорски щаб, аз говоря от тяхно име, защото те си заминаха директно за Италия, но сме обсъждали нещата - може би липсата на класа не ни позволи да останем в Лигата на нациите и да се класираме по-напред на Европейското първенство."
"Мисля, че тази година отборът беше в коренно различен състав, доста подмладен, но трябва да отбележим, че в националния отбор бяха състезателките, които желаят да са в националния отбор. И преди да сте ми задали въпрос, искам да кажа, че прекалено много време отделихме на тези, които не желаят да играят за България. Крайно време е да отделяме повече внимание и енергия към тези момичета и състезателки, които искат да играят за родината си."
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"Изключително важно ще е начинът, по който те ще играят в клубните си отбори, да направят стъпка в тяхното развитие отивайки в по-класни първенства, където има по-голяма конкуренция, което ще ги изгражда като конкурентноспособни състезателки, които играят мачове на високо ниво. В тази връзка мога да ви кажа, че отборът на Хърватия, който също отпадна, има 8 състезателки, които играят в Италия, Турция и Франция, а ние имаме само 4 състезателки, които играят извън България. Не случайно казвам, че трябва да израстват състезателките, защото по този начин ще имаме възможност да избираме от по-голям кръг състезателки", завърши Тонев.