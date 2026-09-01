Мила Пашкулева: Можехме да се представим много по-добре! Видя се, че се развиваме в добра посока

Либерото на женския национален отбор на България Мила Пашкулева сподели след отпадането от Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026, че със сигурност е можело да се представят много по-добре на първенството. Пашкулева допълни, че все пак се е видяло, че се развиват в добра посока.

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

"Със сигурност можехме да се представим много по-добре на Европейското, но във всички момичета се вижда колко много сме израстнали това лято, но и колко много още имаме да работим", призна Пашкулева във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

"Със сигурност е успех излизането от групата, просто малшанс, че се паднахме с Италия. Както казах, много съм доволна, но има още много какво да работим. Според мен такъв мач като с Италия се играе с хъс и желание, защото все пак знаем тяхното ниво, знаем колко са добри, и просто трябва да се наслаждаваме на такива мачове."

"За VNL съм малко тъжна, че отпаднахме, но всяко зло за добро. И мисля, че на Европейското се видя, че се развиваме в добра посока", завърши либерото на България.

Снимки: CEV.EU

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