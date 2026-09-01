Жана Тодорова: Много ме е яд за загубата от Гърция! Цел №1 пред този отбор е възможно най-бързо изчакване във VNL

Капитанът на женския националния отбор на България Жана Тодорова призна при завръщането на тима след отпадането от ЕвроВолей 2026, че я е много яд за загубата от Гърция. Тодорова каза още, че цел №1 пред този отбор е възможно най-бързо изчакване в Лигата на нациите.

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"Още преди заминаването ни споделих, че целта ни е да излезем от групите на Европейското първенство и то на по-добро от 4-о място, за да влезем в по-добрия поток и да избегнем както стана - отборът на Италия. За жалост мачът с Гърция беше препятствието за нас по пътя на нашата цел. Мисля, че беше напълно преодолим отбор. Може би този мач го преживяхме най-тежко на първенството, въпреки че нямаш много време за размисли и съжаления, но това беше мач, за който ме е яд", сподели Тодорова пред медиите на летище "Васил Левски" в София.

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"Моята роля като капитан е след такава загуба емоциите да не надделяват, поне не за толкова дълъг период. Разбира се, ние сме хора, изживяваме го като всички българи, които са ни гледали."

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"Това, че отпаднахме от Лигата на нациите е за голямо съжаление за мен, понеже чух различни мнения, че е по-добре да играем в Европейската лига. Според мен не е така и дори млад отбор като нашия, когато играе с най-добрите в света, много по-бързо би израстнал. Самата атмосфера в Лигата на нациите е съвсем друга, защото лично аз съм играла два пъти в Европейската лига. Бъдещето на този отбор е в Лигата на нациите, така че като цел №1 е възможно най-бързо изчакване в нея", заключи капитанът на България.

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