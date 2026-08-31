1/8-финал на Евро 2026: България 0:2 Италия! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България губят 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 от олимпийския и световен шампион Италия с 0:2 (18:25, 13:25) .

Срещата е тази вечер от 17,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия) и ще бъде давана пряко по Max One.

"Лъвиците" стигнаха до 1/8-финалите на турнира, след като завършиха 4-и в Група В с 2 победи, 3 загуби и 5 точки. От друга страна Италия стана категоричен победител в Група D с 5 победи от 5 мача и 15 точки.

Това ще бъде 52-рата среща между Италия и България, като "Скуадра адзура" води с 31:20 победи. Италианките са спечелили и последните 13 мача срещу България, като последната им загуба е от Европейското първенство през 2003-а с 2:3 гейма. В историята на шампионатите на Стария континент те ще се изправят за 11-и път, като тук България води с 6:4 успеха.

Последният мач помежду им беше в тазгодишната Волейболна Лига на нациите, като в началото на юни Италия спечели с 3:0 гейма на турнира в Бразилия.

Волейболистките на България поведоха с 8:7 в началото на двубоя. Италия поведе с 14:11 след ас на Паула Егону, която би сервис с отскок. Паола Егону атакува в аут и 13:14. Блокада спря атака на Ива Дудова - 13:15. Атака на Александра Миланова и 14:15. Екатерина Антропова атакува над блокадата и Италия дръпна с 19:14. Александра Миланова атакува технично за 16:19. Паола Егону атакува в аут - 17:19. Хулио Веласко взе прекъсване за Италия. Паола Егону атакува по диагонала от зона 2 - 20:17. Блокада на Екатерина Антропова - 17:22. Ива Дудова атакува мощно за 18:22. Блокаут на Мириам Сила и "адзурите" стигнаха до геймбол при 24:18. Ас на Екатерина Антропова и Италия спечели първата част с 25:18.

Атака на Елена Коларова в центъра и 4:5 в началото на втората част. Атака на Екатерина Антропова и Италия поведе с 9:5. Марчело Абонданца взе прекъсване за България. Атака на Екатерина Антопова по правата закачи линията за 13:6. Ас на Мария Кривошийска 9:16. Паола Егону отигра бърза атака за 17:9. Паола Егону атакува технично по блокадата и Италия поведе с 10 точки при 19:9. Атака на Мириам Сила направи резултата 22:12. Мощна атака на Екатерина Анторопова и 25:13 за Италия във втората част.

БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ 0:2 (18:25, 13:25)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Ива Духова, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Елена Коларова, Мария Кривошийска - Мила Пашкулева-либеро (Жана Тодорова, Боряна Ангелова, Моника Кръстева, Микаела Стоянова, Кая Николова, Маргарита Гунчева)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ИТАЛИЯ: Алисия Ора, Паула Егону, Мириам Сила, Екатерина Антропова, Сара Фаар, Анна Данези - Елеонора Фресино-либеро (Илария Спирито)

Старши треньор: ХУЛИО ВЕЛАСКО

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