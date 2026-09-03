Берое има нов старши треньор

Ахмед Хикмет е новият старши треньор на Берое, съобщиха от клуба от Втора лига. 41-годишният специалист заменя на поста Владимир Манчев, който бе уволнен в началото на седмицата.

"ПФК Берое Стара Загора приветства Ахмед Хикмет като нов старши треньор на представителния отбор. Хикмет е запознат с клуба и неговата идентичност, тъй като преди това е носил фланелката на Берое като играч и е бил част от отбора, който печели промоция за "А" група. Пожелаваме му да постигне същия успех и като треньор! Неговите познания за футбола,работната етика и отдадеността му към клуба ще бъдат от съществено значение за справяне с предизвикателствата и постигане на целите, които предстоят. Добре дошъл отново у дома, Ахмед! Пожелаваме ти много успехи", написаха от Берое.

В треньорската си кариера бившият халф е водил отборите на Академик Свищов, Ямбол и Спортист Своге, където бе за последно.

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