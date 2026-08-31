Арда и Ботев (Враца) закриват кръга с непредвидим сблъсък

Арда и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в последен сблъсък от 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на „Арена Арда“ в Кърджали е от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Двата отбора ще влязат в срещата с добро настроение след като спечелиха мачовете си от последния кръг. Победата срещу Ботев (Пловдив) беше и първа за врачани през сезона. Арда от своя страна се намира в серия от 3 поредни успеха и възпитаниците на Александър Тунчев са се настанили в топ 5 на временното класиране.

Арда няма сериозни кадрови проблеми за двубоя срещу Ботев и ще може да разчита на всичките си основни футболисти. Добра новина за тимът от Кърджали е, че централният нападател Георги Николов трупа все повече игрови минути и може да започне като титуляр за първи път след контузията.

Тунчев: Целта е всеки мач да побеждаваме

За Ботев (Враца) и Тодор Симов основният проблем е под рамката на вратата. Контузия продължава да лекува опитният страж Марин Орлинов.

Тодор Симов: Началото беше лошо, но се надяваме, че предстоят по-добри дни

Двата отбора се срещнаха два пъти помежду си през миналия сезон, като и двата мача завършиха в полза на Ботев (Враца).

Арда (Кърджали) - Ботев (Враца)

Начало: 21:15 часа

Стадион: „Арена Арда“

Съдия: Васил Минев

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