Формула 2 ще използва традиционния квалификационен формат на "Монца"

За разлика от Формула 3, Формула 2 ще използва традиционния си квалификационен формат по време на състезателния уикенд на „Монца“ тази седмица.

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IT'S RACE WEEK! 📢📢📢



Monza and the Temple of Speed await 🇮🇹🤌#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/ydw9zWp99E — Formula 2 (@Formula2) August 31, 2026

През последните години организаторите във Формула 3 решиха да използват формата от Монако и в Храма на скоростта, където въздушната струя е от изключителна важност за постигането на добро време. При него пилотите биват разделени в две групи, като те реално се борят да стартират от по-предна редица. Пилотите от групата на най-бързия започват неделното основно състезание от нечетните позиции, а тези от по-бавна група – от четните.

Във Формула 2 обаче този формат продължава да се използва само и единствено в Монако, докато на „Монца“ се разчита на класическата квалификация. Тя продължава 30 минути и в нея пилотите са в директен спор за по-предна позиция на стартовата решетка, като и тук въздушната струя дава сериозно предимство. В нейното преследване често се стига до хаотични моменти на пистата, каквито виждаме дори и във Формула 1.

NORRIS ⚔️ RUSSELL



An incredible battle between @F1 sparring partners Lando and George as they fought for the 2018 title 🤩🥊#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/sSAAtJCXi1 — Formula 2 (@Formula2) September 2, 2026

Както винаги, първите десетима от квалификацията във Формула 2 ще бъдат обърнати за старта на съботния спринт. А пилотът, който стартира от полпозишъна в основното състезание, ще вземе две допълнителни точки за генералното класиране.

"Ollie to Earth..." 👽🌍



Celebrations temporarily muted for Ollie Bearman after the Brit claimed victory in the 2023 Feature Race 😭🏆#F2 #ItalianGP pic.twitter.com/FlN1UwAYnJ — Formula 2 (@Formula2) September 1, 2026

Преди уикенда в Храма на скоростта, който ще бъде десети от началото на сезона, лидер в подреждането със 167 точки е Никола Цолов, който води с 20 пред Габриеле Мини и с 22 пред Рафаел Камара.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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