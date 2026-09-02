Формула 2 ще използва традиционния квалификационен формат на "Монца"

За разлика от Формула 3, Формула 2 ще използва традиционния си квалификационен формат по време на състезателния уикенд на „Монца“ тази седмица.
През последните години организаторите във Формула 3 решиха да използват формата от Монако и в Храма на скоростта, където въздушната струя е от изключителна важност за постигането на добро време. При него пилотите биват разделени в две групи, като те реално се борят да стартират от по-предна редица. Пилотите от групата на най-бързия започват неделното основно състезание от нечетните позиции, а тези от по-бавна група – от четните.
Във Формула 2 обаче този формат продължава да се използва само и единствено в Монако, докато на „Монца“ се разчита на класическата квалификация. Тя продължава 30 минути и в нея пилотите са в директен спор за по-предна позиция на стартовата решетка, като и тук въздушната струя дава сериозно предимство. В нейното преследване често се стига до хаотични моменти на пистата, каквито виждаме дори и във Формула 1.
Както винаги, първите десетима от квалификацията във Формула 2 ще бъдат обърнати за старта на съботния спринт. А пилотът, който стартира от полпозишъна в основното състезание, ще вземе две допълнителни точки за генералното класиране.
Преди уикенда в Храма на скоростта, който ще бъде десети от началото на сезона, лидер в подреждането със 167 точки е Никола Цолов, който води с 20 пред Габриеле Мини и с 22 пред Рафаел Камара.