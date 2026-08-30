Локо (Пловдив) урежда бразилец чак след паузата

Локомотив Пловдив не успя да уреди бразилския защитник Матеус Брито и за снощното гостуване на ЦСКА 1948. Той все още не е попадал в групата на смърфовете, въпреки че бе привлечен преди близо месец. Играчът още изчаква изваждането на работна виза, тъй като няма европейски паспорт. Очакванията са Матеус да е на линия след паузата за националните отбори, която този път ще е доста по-дълга – от 21 септември до 8 октомври.

На „Лаута“ продължават да изпитват остра нужда от нападатели и най-вече таран, но въпреки това селекцията изненадващо ще продължи с привличането на още един защитник. Става въпрос за Патрик-Габриел Галчев, съобщава „Тема Спорт“ писа. Развитие около неговото идване при смърфовете се очаква другата седмица. В момента се водят преговори с чуждестранен таран, като засега името му се пази в тайна.

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