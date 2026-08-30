Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пловдив) урежда бразилец чак след паузата

Локо (Пловдив) урежда бразилец чак след паузата

  • 30 авг 2026 | 10:37
  • 1210
  • 0

Локомотив Пловдив не успя да уреди бразилския защитник Матеус Брито и за снощното гостуване на ЦСКА 1948. Той все още не е попадал в групата на смърфовете, въпреки че бе привлечен преди близо месец. Играчът още изчаква изваждането на работна виза, тъй като няма европейски паспорт. Очакванията са Матеус да е на линия след паузата за националните отбори, която този път ще е доста по-дълга – от 21 септември до 8 октомври.

На „Лаута“ продължават да изпитват остра нужда от нападатели и най-вече таран, но въпреки това селекцията изненадващо ще продължи с привличането на още един защитник. Става въпрос за Патрик-Габриел Галчев, съобщава „Тема Спорт“ писа. Развитие около неговото идване при смърфовете се очаква другата седмица. В момента се водят преговори с чуждестранен таран, като засега името му се пази в тайна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 1 сеп 2026 | 11:28
  • 6728
  • 17
Бургаска легенда пое Нефтохимик

Бургаска легенда пое Нефтохимик

  • 1 сеп 2026 | 11:21
  • 968
  • 4
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за отложения сблъсък между Славия - Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:05
  • 990
  • 0
Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

Възраждат клуба, ударил Милан с 4:3 - започва в "Б" софийска група

  • 1 сеп 2026 | 10:56
  • 7227
  • 7
Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

  • 1 сеп 2026 | 09:49
  • 1472
  • 8
Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

Локомотив (Пловдив) надви Арда с човек по-малко при U17

  • 1 сеп 2026 | 09:48
  • 710
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 3138
  • 0
Обявиха датите и часовете на Локо Пд - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

Обявиха датите и часовете на Локо Пд - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 12:03
  • 1608
  • 0
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 09:23
  • 21188
  • 5
ЦСКА играе отложения мач с Локо (Сф) след дуела с Левски

ЦСКА играе отложения мач с Локо (Сф) след дуела с Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:43
  • 3619
  • 0
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 34696
  • 48
Голово шоу и нова победа на Барса

Голово шоу и нова победа на Барса

  • 1 сеп 2026 | 00:30
  • 43409
  • 86