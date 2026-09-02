Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Двубоят между Славия и Левски на стадион “Александър Шаламанов” не премина без напрежение по трибуните. След второто попадение на “сините” в 75-ата минута, с което те обърнаха резултата, феновете на “белите” не останаха никак доволни. Те започнаха да замерят ВИП-ложата с предмети, като изкъртиха няколко седалки, които полетяха, а освен това мятаха и бутилки, предаде репортер на Sportal.bg. Причината за гнева на белите привърженици е била, че единият от стюардите е бил с фланелка на Локомотив (София) и се е зарадвал при попадението на гостите.

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Това накара охранителите да се намесят и да озаптят феновете. След оща малко разправии голяма част от провържениците напуснаха стадиона и ситуацията беше овладяна. Останалата част от агитката запя песни против президента Венцеслав Стефанов.

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