Марек се завръща в сряда на "Бончук"

Марек ще стъпи на обновения стадион „Бончук“ още тази сряда, когато дупнишкият тим приема Несебър в мач от 7-ия кръг на Втора лига.

За дългоочаквания момент след ремонта на спортното съоръжение ръководството на клуба прикани феновете на отбора да дойдат и да подкрепят своите момчета.

Клубът е приготвил специални изненади за зрителите, като бяха поканени и всички ветерани от славния отбор на Марек. Те ще бъдат специално настанени на реновирания стадион.

От Марек обявиха, че очакват и гости, които в годините са помагали за развитието на клуба, емблема на Дупница.

Двубоят Марек – Несебър е на 2 септември, сряда, от 17 ч. на „Бончук“.

Цената на билетите е символична – 7 евро.

Двата отбора ще играят на чисто нов терен, пред обновени трибуни, модерни съблекални и вас, верните фенове.

„Заповядайте на „Бончук“! Само Марек!“, написаха от дупнишкия клуб.

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