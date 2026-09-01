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Марек с кадрови проблеми при завръщането на "Бончук"

  • 1 сеп 2026 | 16:04
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Марек с кадрови проблеми при завръщането на "Бончук"

Марек най-после ще играе домакински мач на своя стадион „Бончук“, като в междинния 7-ми кръг на Втора лига приема тима на Несебър. Двубоят е в сряда от 17:00 часа на обновения стадион в Дупница.

Марек се завръща в сряда на "Бончук"
Марек се завръща в сряда на "Бончук"

Именно ремонтът на „Бончук“ направи така, че Марек да играе със своите противници далеч от дома, но дългоочакваното завръщане вкъщи вече е факт. Реновирането на спортното съоръжение включва обновени съблекални, помещения, трибуни, музей, фитнес и най-важното за футболистите – нов терен с поливна система. Изгражда се и помощното игрище „Шмиргела“ с изкуствена настилка.

Що се касае до самия мач с Несебър, наказани за Марек са Веселин Любомиров и Христо Каймакански. С травма от миналия двубой със Спортист (Своге) е Румен Сандев, болежки има и Росен Йорданов. От операция пък се възстановява Християн Джаджаров.

Ръководството призовава повече фенове да подкрепят тима на Марек в този двубой, като са подготвени и приятни изненади за зрителите. Поканени са и славни ветерани на клуба, както и официални гости.

Цената на билетите е символична – 7 евро.

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