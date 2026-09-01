Наказание грози Дани Наумов заради ударената камера

Наказание по доклад грози вратаря на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов. Стражът на "канарчетата" не получи официално предупреждение в мача с Левски, но заради своя постъпка може да бъде санкциониран от БФС.

Наумов се ядоса и удари "шамар" на камерата

Причината - в яда си след втория гол на "сините" националният страж удари една от камерите излъчващи двубоя, която се намира на аутлинията. Деяние, което може да донесе на вратаря един мач лишаване от състезателни права. Така Наумов е застрашен да пропусне ключовата визита на Арда (Кърджали) заради нервния си изблик.

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Снимки: Startphoto