Колко смущаващо е да влезеш в съблекалнята на АТР тура

За всеки млад тенисист първото влизане в съблекалнята на ATP може да бъде смущаващ момент. В крайна сметка той попада в затворена среда, населена изцяло от съперниците, които се надява скоро да побеждава на корта. Затова би било разбираемо утвърдените играчи да посрещнат новака по нееднозначен начин, но преживяването на Бен Шелтън няма нищо общо с това. Американецът си спомня позитивната атмосфера сред тенисистите, когато започва редовно да участва в ATP тура в началото на 2023 година.

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„Със сигурност момчета като Гаел Монфис“, заяви Шелтън пред ATPTour.com, когато беше попитан кои са най-дружелюбните лица, които помни от първите си дни в съблекалнята. „Тейлър Фриц, Франсис Тиафо, Томи Пол, американците. Но според мен почти всички ме приеха доста добре. „Винаги съм смятал Фо за най-готиния. Затова първата ни среща и тренировката ни в Атланта бяха много специални за мен, тъй като през предишните няколко години го бях гледал по телевизията и той беше един от любимите ми тенисисти. Същото важи и за Монфис. Когато се запознах с него, имах чувството, че срещам герой от филм.“

Съвременното телевизионно отразяване и социалните мрежи дават безпрецедентен поглед към звездите от ATP тура както на корта, така и извън него, докато те участват в най-големите турнири в света. Самата съблекалня обаче, където тенисистите прекарват минутите непосредствено преди и след мачовете, продължава да бъде до голяма степен непозната територия за феновете.

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„Има хора, които си подхвърлят разни приказки“, заяви шеговито Шелтън, когато беше попитан какво наистина се случва в съблекалнята на ATP тура. „Но като цяло атмосферата е доста спокойна. Любимите ми играчи, с които си разменям закачки, са Артур Фис и всички американци. Всъщност почти всеки. Алехандро Давидович Фокина.“

Вече навлязъл дълбоко в своя четвърти пълен сезон в ATP тура, Шелтън е сравнително опитен, когато става дума за това да дели една съблекалня с най-големите си съперници – обстоятелство, което отличава тениса от много други спортове. В миналото играчите в съблекалнята може и да са спазвали неписани правила, йерархия, оглавявана от по-старшите състезатели, и специфичен етикет, но американецът не смята, че това все още е така.

„Мисля, че откакто съм в Тура, това малко се промени“, заяви 23-годишният тенисист. „Според мен преди беше така, но сега младите не се интересуват толкова. Те просто излизат и играят, ако трябва да бъда честен. Имах чувството, че преди съществуваше страх от по-възрастните играчи и утвърдените имена, но когато сега виждам млади тенисисти да идват в Тура, не забелязвам никакъв страх.“

Това обаче не означава, че съблекалнята на ATP Tour съществува напълно без саморегулация от страна на играчите. Шелтън посочи едно правило, което поне той спазва.

„Единственото неписано правило е, че не говориш за това“, каза той с усмивка. „Предполагам, че онова, което се случва в съблекалнята, си остава в съблекалнята.“

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