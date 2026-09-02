Коко Гоф се справи с туркиня на старта в Ню Йорк

Шампионката от Синсинати Коко Гоф стартира успешно участието си на Откритото първенство на САЩ. Четвъртата поставена в схемата американка надигра турската си съперничка Зейнеп Сьонмез с 6:3, 6:4 в среща от първия кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк.

Двубоят продължи точно 80 минути. Гоф демонстрира солидна игра в първия сет, който затвори с 6:3. Във втората част обаче №4 в света премина през кратко колебание, когато Сьонмез успее да се пребори и да вземе преднина с пробив.

Въпреки това американката запази пълно спокойствие и веднага осъществи ключовото връщане на пробива. Това ѝ върна контрола над мача и ѝ позволи да затвори втория сет с 6:4, подпечатайки крайната си победа без излишни драматични обрати.

Тази победа позволява на Гоф да съхрани инерцията след скорошната си шампионска титла на турнира в Синсинати. Хладнокръвието ѝ в критичните минути потвърждава отличната ѝ състезателна форма в началото на надпреварата.

Успехът оставя американката директно в борбата за върха в световната ранглиста на WTA. Контекстът около борбата за първото място в Ню Йорк е изключително оспорван, като няколко от водещите тенисистки в света имат шанс да оглави подреждането в зависимост от представянето си по време на двете седмици в Ню Йорк.

Във втория кръг Коко Гоф очаква победителката от срещата между Паула Бадоса и Дария Касаткина, чийто двубой беше прекъснат и предстои да се доиграе.

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