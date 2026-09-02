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Лоренцо Мусети пречупи Артур Фери в три сета

  • 2 сеп 2026 | 05:22
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Лоренцо Мусети пречупи Артур Фери в три сета

Лоренцо Мусети започна успешно участието си на Откритото първенство на САЩ, преодолявайки първия си съперник Артур Фери с 6:3, 6:3, 7:5. По поставеният под номер 13 италианец показа високо ниво на игра, за да затвори двубоя в три сета и да продължи напред в Ню Йорк.

Мусети пое инициативата от самото начало на срещата. В първия сет италианецът очерта превъзходството си с ранен пробив и стабилен сервис, затваряйки частта с 6:3. Вторият сет протече по подобен сценарий – Мусети бързо взе аванс при подаванията на британеца и повтори резултата 6:3, поставяйки съперника си под сериозен натиск.

Третата част донесе най-много интрига. Фери демонстрира непримиримост и опит за обратен импулс, успявайки да се върне в битката. Британският състезател постави под изпитание Мусети, когато италианецът сервираше за мача. Мусети допусна колебание и пробивът беше върнат, което изравни геймовете при 5:5. Поставеният под номер 13 обаче бързо възвърна хладнокровието си, реализира незабавен нов пробив и затвори сета със 7:5 при следващия си шанс.

След срещата Мусети подчерта колко е важно да запази максимална концентрация във важните моменти, особено когато съперникът играе без да има какво да губи. Във втория кръг на турнира италианският тенисист ще се изправи срещу австралиеца Дейн Суини.

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Снимки: Gettyimages

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