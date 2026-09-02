Мира Андреева спечели 17 поредни точки при победа над Джанис Тиен

Сечени удари, разнообразие, много геометрия на корта и серия от 17 поредни спечелени точки - какво ли не се случи на стадион „Луис Армстронг“ във вторник на US Open. Малко след петсетовия обрат на Флавио Коболи, шампионката от Ролан Гарос 2026 и поставена под номер 5 Мира Андреева даде категоричен старт на кампанията си в Ню Йорк. Тя победи световната номер 36 Джанис Тиен с 6:2, 6:2 и се класира за втори кръг за четвърта поредна година.

Андреева и Тиен, които по свой начин прилагат по-нестандартен подход към изграждането на точките, се изправиха една срещу друга само преди няколко седмици в третия кръг на турнира от категория WТА 1000 в Синсинати. Тази среща завърши със сравнително рутинна победа за Андреева с 6:1, 7:6(5).

Въпреки това тя заяви, че не е подценила съперничката си след скорошния им двубой.

„Онзи мач не беше лесен и когато видях жребия си, си казах: „Добре“. Тя не е лесен противник. Днес просто се опитах да говоря с треньора си, за да видим какво можем да направим по-добре, за да се чувствам уверена на корта. Опитвах се да бъда много агресивна, да търся ударите си. Днес беше по-добър мач“, заяви Андреева.

Още от самото начало стана ясно защо Андреева се чувства толкова комфортно в този сблъсък, въпреки опасенията си: играта на Тиен, която включва много сечени удари и често е сравнявана с тази на Аш Барти, просто не притеснява Андреева. Носителката на титла от Големия шлем нямаше никакви проблеми да връща коварните удари на Тиен, докато сама не намери пролука, за да промени посоката на топката или да поеме инициативата. Андреева постигна ранен пробив и в крайна сметка спечели последните 15 точки от сета, за да го вземе лесно с 6:2.

How's THAT for an angle?! 😮‍💨 pic.twitter.com/5JCnv7aNMt — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Вторият сет, особено първите няколко гейма, приличаше на демонстративен мач. Без значение къде Тиен изпращаше топката, Андреева беше там – правеше минаващи удари по диагонала от коридора за двойки и печелеше волета точно пред основната линия. Тя доминираше в по-дългите разигравания, като спечели 11 от 14-те разигравания с над девет удара. Андреева подпечата победата си за едва 68 минути.

Какво следва?

Андреева се стреми да подобри представянето си на Ю Ес Оупън. Тя е достигала до втората седмица на всеки друг турнир от Големия шлем, но никога не е преминавала третия кръг в Ню Йорк. Следващата ѝ съперничка е световната номер 98 Ева Лис. Двете никога не са играли една срещу друга. На хоризонта се задава и потенциална среща в трети кръг с винаги непредсказуемата поставена под номер 30 Йелена Остапенко. Двете се срещнаха по-рано тази година на клей в Щутгарт, като тогава Андреева заличи пасив от 1:4 в третия сет, за да излезе победител.

Andreeva comes flying out of the blocks 💨 pic.twitter.com/qSSyj2K7dO — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Любопитен факт

Само на 19 години, Андреева вече има баланс от 14 победи и 1 загуба в мачове от първи кръг на турнирите от Големия шлем.

Американката Мадисън Кийс преодоля първото си препятствие, побеждавайки рускинята Алина Корнеева със 7:5, 6:4, прогонвайки спомените от ранното си отпадане преди година. Само месеци след като спечели първата си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия през 2025-а, Кийс загуби в първия кръг на "Флашинг Медоус". Но този път обаче тя се чувстваше повече у дома си - подобри процента си на успеваемост на първия сервис от 48% в първия сет до близо 70% във втория.

Следващата ѝ среща ще бъде с унгарката Анна Бондар, която елиминира Луцие Хавличкова (Чехия) с 6:3, 6:3.

„Толкова е трудно да играеш в първи кръг на турнир от Големия шлем. Толкова съм нервна и искам да се представя добре. Но в същото време съм благодарна, че успях да се преборя с това“, заяви тя.

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