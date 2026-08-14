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  3. Бен Шелтън ликува с титлата в Монреал за втора поредна година

Бен Шелтън ликува с титлата в Монреал за втора поредна година

  • 14 авг 2026 | 08:09
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Американецът Бен Шелтън спечели за втора поредна година тенис турнира в Монреал от сериите "Мастърс" 1000, като на финала надигра сънародника си Брендън Накашима с 6:3, 7:6 (4).

23-годишният Шелтън спечели седмата си индивидуална титла от категория ATP и своята четвърта за годината след успехите в Далас, Мюнхен и Щутгарт. Той се изкачва от 10-о на 6-о място в ранглистата на ATP. Шелтън се изравни и с легенди, като Анди Мъри, Новак Джокович и Рафаел Надал, които също са печелили престижния канадски турнир в две поредни години през този век. Това бе и първи финал между американци след този между Анди Родик и Марди Фиш в Синсинати преди 23 години.

"Да играя по начина, по който го направих тук, без да загубя сет… това показва работата, която свърших и психическата ми устойчивост", заяви след победата Шелтън. "Успях да остана концентриран тази седмица, но въпреки това моят сезон не бе лек дотук", който до този момент бе спечелил само един мач от общо пет изиграни в "Мастърс" турнирите през годината. "Играх на максимума на възможностите си, нямам думи", каза още Шелтън.

Това бе и първи изцяло америнаски финал в Канада след 1995 година, когато един срещу друг излязоха Андре Агаси и Пит Сампрас. Накашима пък бе победил Шелтън в предишните им пет мача.

Шелтън имаше нужда от само един пробив в седмия гейм, за да спечели първата част на мача. Той поведе с 6:5 във втория сет след два аса, а след това спечели и тайбрека с мощен форхенд в ъгъла.

Това бе успех за 87 минути, който направи така, че Шелтън вече има четири титли през годината и всички са на различна настилка. Той спечели в зала в Далас, на клей в Мюнех и на трева в Щутгарт.

Сега Бен Шелтън се насочва към турнира "Мастърс" в Синсинати, преди старта на Откритото първенство на САЩ на 30 август.

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Снимки: Gettyimages

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