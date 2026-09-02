Гаел Монфис си направи хубав подарък за 40-ия рожден ден

Французинът Гаел Монфис сътвори истински спектакъл в първия си мач на Откритото първенство на САЩ (US Open) 2026, отпразнувайки своя 40-и рожден ден с впечатляващ обрат над парагвайския си съперник Адолфо Даниел Ваийехо. Монфис надделя с 3:1 сета (2:6, 6:1, 6:2, 6:0) в първия кръг от надпреварата в Ню Йорк.

Срещата започна трудно за френския ветеран, който отстъпи в първия сет с 2:6. Впоследствие обаче Монфис пое пълния контрол върху събитията на корта и допусна да загуби общо само три гейма в следващите три части. С безапелационното 6:1, 6:2 и безупречното 6:0 в четвъртия сет той затвори мача в своя полза.

Тази победа изравни Монфис с легендарния американец Джими Конърс, който през 1992 година също постига победа на Откритото първенство на САЩ точно на своя 40-и рожден ден, надигравайки Хайме Онсинс. Успехът носи допълнителен емоционален заряд за Монфис в контекста на планираното му оттегляне от професионалния тенис, превръщайки всяко негово излизане на корта от Големия шлем в специално събитие за феновете.

След успееш старт на тазгодишното си участие в Ню Йорк, французинът продължава към втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Негов следващ съперник ще бъде младият американски състезател Лърнър Тиен, срещу когото Монфис ще се бори за ново продължаване напред в турнира.

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