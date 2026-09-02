Байерн стартира защитата на Купата на Германия

Абсолютният хегемон и актуален носител на трофея Байерн (Мюнхен) стартира кампанията си за Купата на Германия с гостуване на втородивизионния Оснабрюк в последен мач от първия кръг на турнира. Двубоят ще се изиграе тази вечер от 21:45 ч. българско време на разпродадения стадион „Бремен Бридж“.

Програмата на баварците бе изместена за началото на септември заради участието им във финала за Суперкупата на страната, което принуди селекцията на Венсан Компани да изчака с официалния си дебют в турнира. Сега мюнхенци се завръщат на сцената точно 102 дни след като триумфираха с ценното отличие на „Олимпийския стадион“ в Берлин след победа над Щутгарт, за да сложат начало на мисията по защита на своята корона.

Домакините от Оснабрюк, които през този сезон се състезават във Втора Бундеслига, нямат илюзии за спечелването на отличието или за мащабни подвизи в надпреварата, но пред собствена публика са решени да дадат максимален отпор и да опитат да объркат сметките на фаворита.

Задачата пред тях обаче изглежда повече от тежка, тъй като Байерн (Мюнхен) пристига в ролята на абсолютен фаворит, подплатена от историческите факти. Баварският гранд държи вечния рекорд на Германия със своите 21 спечелени Купи на страната в клубната витрина. Като илюстрация за класата им в този етап служи фактът, че в цялата си модерна история Мюнхен е отпадал на старта на Купата само два пъти – през 1990 г. от ФВ Вайнхайм и през 1994 г. от ТСВ Вестебергшройт.

Историческото съперничество между двата тима в официални срещи е изключително символично, като настоящият сблъсък ще бъде едва четвъртият официален двубой помежду им, като всички досегашни са били именно в турнира за Купата на Германия. Първата им среща датира отпреди близо 50 години през 1978 г., когато Оснабрюк поднася историческа сензация, елиминирайки Байерн в Мюнхен с грандиозното 5:4 в мач, запомнен с хеттрик на Герд Мюлер за баварците и Андреас Вагнер за домакините. В по-новата история обаче баварците наложиха пълно превъзходство, постигайки две победи като гост на „Бремен Бридж“ – първо с 2:0 през декември 2001 г. и след това с труден обрат с 3:2 през пролетта на 2004 г., когато Рой Макай и Клаудио Писаро носят успеха.

Към днешна дата Байерн се намира в умопомрачителна серия от 32 поредни гостувания без поражение на вътрешната сцена.

От Байерн обявиха плановете си за последния ден от трансферния прозорец, а Компани разкри какво си е говорил с Клоп

В кадрово отношение домакините от Оснабрюк се намират в перфектна ситуация преди най-важния си мач за годината, тъй като старши треньорът разполага с абсолютно пълен състав, без нито един контузен или наказан състезател в лагера си. Ситуацията в Байерн Мюнхен е по-особена, тъй като Венсан Компани ще заложи на ротации. На пресконференцията преди мача бе потвърдено, че титулярният вратар Мануел Нойер получава почивка, а вместо него под рамката ще стартира младият Йонас Урбиг. Атакуващото крило Серж Гнабри остава извън групата, тъй като срещата идва твърде рано за него след контузия на аддукторите. Голямата звезда Джамал Мусиала също е под сериозен въпрос и по всяка вероятност няма да се рискува с пускането му в игра, докато младият талант Ленърт Карл е напълно възстановен от травма в прасеца и е на разположение на треньорския щаб.

Наставникът на гостите Венсан Компан ще заложи на сериозни ротации. Той официално обяви, че младият вратар Йонас Урбиг ще стартира като титуляр в мача за Купата, като той вече доказа качествата си, заменяйки успешно Мануел Нойер и по време на финала в Берлин. В състава се очаква да се завърне Джамал Мусиала, който постепенно възвръща пълната си физическа форма и ще получи игрови минути, за да влезе в ритъм. Младият диамант Ленърт Карл също попада в сметките за двубоя, докато новото попълнение Джонатан Та и възстановеният Хироки Ито ще укрепят защитния вал на мюнхенци за визитата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google