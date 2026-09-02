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Александра Еала започна категорично на US Open

  • 2 сеп 2026 | 09:48
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Александра Еала започна категорично на US Open

Александра Еала записа убедителен старт в основната схема на Откритото първенство на САЩ (жени). Представителката на Филипините надигра американката Мари Стояна с 6:1, 6:2 в двубой от първия кръг, демонстрирайки стабилност на първи сервис и ефективност при възможностите си за пробив.

Мачът започна под пълния контрол на Еала. Тя наложи бързо темпо от самото начало и спечели пет поредни гейма, за да поведе с комфортното 5:0. Стояна успее да запише един гейм на сметката си, предотвратявайки "геврек", но Еала затвори първия сет без излишни затруднения при 6:1.

Втората част започна по-оспорвано, като Стояна спечели първия си сервис гейм, а след това и още един за преднина от 2:1. От този момент нататък обаче Еала отново по пое пълния контрол над събитията на корта. Филипинката влезе в мощна серия от пет последователни спечелени гейма, с което затвори сета при 6:2 и подпечата крайния си успех.

С тази победа Александра Еала продължава към втория кръг на Ню Йорк, където я очаква украинката Олександра Олиникова. За Еала това е важна стъпка в турнира, с която продължава силното си представяне през сезона.

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