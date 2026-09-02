Зверев пречупи Сонего в близо 5-часово зрелище

Водачът в схемата Александър Зверев се класира за втория кръг на US Open, след като оцеля в истински петсетов епос срещу италианеца Лоренцо Сонего. Световният номер 2 показа изключителна психическа устойчивост на Стадион „Артър Аш“, за да се наложи с 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:5, 6:4 след близо петчасова гладиаторска битка на корта.

С тази победа германецът продължи перфектната си серия срещу Сонего, като вече води със 7-0 в преките двубои, макар това да бе първият им сблъсък в турнир от Големия шлем.

Срещата започна по план за шампиона от Ролан Гарос Александър Зверев. Той демонстрира мощен сервис и стабилна игра от дъното на корта, което му позволи да затвори първия сет с 6-4.

Във втората част обаче Сонего, подкрепян бурно от неутралната публика в Ню Йорк, вдигна значително нивото си. Италианецът започна да рискува повече, наниза общо 16 аса в мача и с агресивни ретури успя да изравни резултата след 6-3.

Alexander Zverev completes the comeback ✅ pic.twitter.com/yqKM7gTtvS — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Третият сет се превърна в повратна точка. Двамата тенисисти печелеха подаванията си безпроблемно, което доведе до тайбрек. В него Сонего демонстрира невероятно хладнокръвие, спаси критични точки и го измъкна с 9:7 точки, повеждайки с 2-1 сета.

Изправен до стената в четвъртия сет и само на броени точки от сензационна ранна елиминация, Зверев намери обичайния си ритъм. Германецът започна да търси дълги разигравания, за да изтощи физически съперника си. При 6:5 в полза на Зверев, той притисна италианеца и реализира решителен пробив, за да прати мача в пети сет – 7-5.

Alexander Zverev saves break point in style! pic.twitter.com/27gkLMiO7l — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Финалната част започна равностойно, като двамата тенисисти спечелиха началните си подавания и резултатът бе изравнен до 2:2. В този момент Зверев натисна и успее да пробие, като поведе с 4:2. Сонего демонстрира дух и даде кратък отговор, като намали изоставането си до 4:3. Германецът обаче запази хладнокръвие при своите сервис-геймове и решително затвори частта и мача при 6:4.

По отношение на статистическите показатели Лоренцо Сонего имаше сериозно предимство при директните точки от сервис, като наниза 16 аса срещу 12 аса за Зверев. Италианецът бе и много по-стабилен, като допусна едва 4 двойни грешки, докато германецът сгреши 8 пъти при втория си начален удар.

В компонента точност на първия сервис двамата тенисисти показаха абсолютен паритет. И Зверев, и Сонего вкараха точно 68% от първия си сервис в противниковото поле.

Зерев имаше смазващ брой възможности за пробив, но пропусна много от тях — той реализира едва 5 от цели 22 брейкпойнта (22% успеваемост). Сонего от своя страна се възползва от 3 от общо 5 шанса за пробив (60% успеваемост), които се откриха пред него.

Зверев спечели общо 175 точки в целия мач, което е с едва 6 точки повече от Сонего, който завърши със 169 точки — ясен знак за това колко оспорван е бил двубоят.

Alexander Zverev kept it simple after that one 🗣️ pic.twitter.com/sktAapOeuz — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

В интервюто си на корта Зверев подчерта радостта от успеха след драматичния двубой, който приключи в 01:55 ч. местно време в Ню Йорк.

“Беше невероятна битка с много възходи и падения. С това ниво на игра Сонего със сигурност щеше да победи много други играчи днес“, заяви Зверев.

Германецът сподели надеждата си, че тази тежка битка в самото начало ще го направи по-силен физически и психически за следващите кръгове на турнира.

Следващият опонент на Александър Зверев ще бъде 52-рият в света Кентен Алис (Франция), който до тази година не беше стигал по-далеч от първия кръг на Откритото първенство на САЩ.

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