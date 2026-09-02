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Итаума иска моментален реванш, но не зависи от него

  • 2 сеп 2026 | 13:22
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Итаума иска моментален реванш, но не зависи от него

Франк Уорън, промоутърът на Моузес Итаума, разкри, че неговият 21-годишен боксьор настоява за реванш с Филип Хъргович след сензационната победа на хърватина в събота. Успехът в деветия рунд дойде, след като Итаума, който вече е с баланс 14-1 (12 нокаута), контролираше първите осем рунда. Той дори свали Хъргович в нокдаун във втория, а след това продължи да го засипва с тежки удари, преди силите му драматично да го напуснат.

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Още в петия и седмия рунд се виждаше, че Итаума диша тежко, а след много силния осми изглеждаше напълно изчерпан. Победата донесе на 34-годишния Хъргович, който предварително беше смятан за почти сигурен губещ, вакантната световна титла на IBF в тежка категория и подобри професионалния му баланс на 21-1 (16 нокаута).

След двубоя Итаума беше откаран за кратко в болница, но когато емоциите след първата загуба в кариерата му поутихнаха, левичарят мислеше единствено за реванш.

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„Казва ми: „Можем ли да уредим реванша?“, което е естествена реакция“, заяви Уорън пред TalkSport. „Но аз му казах: „Трябва да се откъснеш от бокса, да си починеш и да прекараш известно време със семейството си. След това да се върнеш, да презаредиш батериите и отново да започнем работа.

„Ситуацията е такава, каквато е – ти си важна част от нея. Показа, че мястото ти е на това ниво.“ Ако си извлече поуките от този мач, мисля, че може да продължи напред и да постигне велики неща.“

Дори Уорън да смяташе, че реваншът е добра идея, решението не зависи от промоутъра. Франк Санчес, който е задължителен претендент на IBF и се оттегли временно встрани, за да позволи на Хъргович и Итаума да се бият за вакантния пояс, по договор трябва да бъде следващият съперник на новия шампион.

Къде обаче оставя това Итаума?

„Бих искал той да проведе поне един, а може би два мача, след което да видим накъде ще се насочим, преди отново да погледнем към титлите“, заяви Уорън. „Трябва да седнем с целия екип и да обсъдим ситуацията… Негов мениджър е синът ми Франсис и всички заедно ще я разгледаме.“

Въпреки че Итаума доминираше през големи периоди от двубоя, имаше признаци, че непрестанните му атаки изчерпват силите му.

„Достатъчно дълго съм в този спорт“, разсъждава Уорън. „Още същата вечер разбрах какво ще се случи. Седях до брат му и след седмия рунд изглеждаше, че вече диша малко по-тежко. След това излезе и направи много силен осми рунд. Казах: „Той ще се изтощи от собствените си удари.“ Виждах какво предстои. Беше натиснал педала докрай и това беше краят. Вярвам, че 98 процента от боксьорите в тежка категория щяха да бъдат спрени в събота от ударите, които той нанасяше.“

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