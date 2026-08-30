Сензационна загуба за новия супер нокаутьор в тежка категория

Филип Хъргович беше коронясан за нов световен шампион на IBF в тежка категория, след като победи Моузес Итаума в двубоя за вакантната титла.
Хъргович спечели зрелищна битка, след като изтощеният 21-годишен Итаума започна отчаяно да се огъва в деветия рунд и мачът беше прекратен 2:27 минути след началото му.
Англичанинът беше натрупал преднина, но това му струваше много сили. Той изразходваше огромно количество енергия и се биеше с темпо, което в крайна сметка не успя да поддържа.
Итаума не падна в нокдаун, но реферът Хауърд Фостър го наблюдаваше внимателно, докато младият боксьор поемаше поредица от съкрушителни удари и вече не беше способен да се защитава. Треньорът Бен Дейвисън подаде кърпата, а в същия момент Фостър най-после прекрати двубоя.
„Тази вечер не бях аз. Беше Исус Христос – Отец, Син и Светият дух“, настоя победилият Хъргович. „Не бях аз. Губех всеки рунд, той ме надиграваше в боксово отношение и не знам откъде намерих енергия за онази атака. Това не беше моята сила. Беше Светият дух.“
Хъргович отдаде заслуженото и на треньора Абел Санчес.
„Здравата брадичка е важна. Той е невероятен боксьор. Аз съм настоящето, а той определено е бъдещето. Това е най-добрият съперник, срещу когото съм се изправял на ринга, но се нуждае от повече опит. Знаех, че губя рундовете, но той се изтощаваше.
Нуждае се от повече опит, но е уникален. Още от първия рунд видях, че се изморява. Знаех, че в някакъв момент ще остане без сили, както и че когато получа своя шанс, трябва да натисна.“
„Случилото се – случило се. Това е боксът“, заяви промоутърът Франк Уорън, който представлява и двамата състезатели.
Очакването в зала „О2 Арена“ можеше буквално да се усети. Напрежението беше осезаемо.
Когато Моузес беше показан за първи път на екраните над ринга, публиката избухна от вълнение. Това усещане се запази и по време на представянето на Томас Трайбер, когато Хъргович беше посрещнат с оглушителни освирквания.
Итаума потърси традиционно бързото си начало. Той атакуваше главата и тялото, използваше финтове и пласира ляв удар, който моментално привлече вниманието на Хъргович.
Хърватинът се опита да запази безизразно лице, но изглеждаше така, сякаш полага огромни усилия да скрие изненадата си от скоростта и ъглите на атаките. Лявата ръка на Итаума, обвита в черна ръкавица Rival, представляваше постоянна заплаха. За да държи хърватина в неизвестност, британецът я насочваше и към тялото.
В началото на втория рунд Хъргович докосна пода след късо дясно кроше. Той не беше разтърсен, но изпитваше затруднения, а семейството и приятелите му, които седяха на реда зад представителите на медиите, изглеждаха видимо притеснени.
Хърватинът обаче прояви упоритост. Той пласира няколко десни удара, които привлякоха вниманието на Итаума, но в края на рунда получи дясно кроше.
Итаума започна третия рунд с ляв удар в тялото и десен в главата. Младокът изглеждаше спокоен, стоеше малко извън дистанцията и се опитваше да подмами Хъргович да атакува, за да го контрира. Хърватинът обаче намери целта с още няколко десни удара и този път Итаума изглеждаше разколебан.
Около десетимата фанатични хърватски привърженици, пристигнали да подкрепят Хъргович, бяха във възторг. Преди началото на четвъртия рунд седналият в своя ъгъл Итаума поемаше дълбоко въздух.
Той започна следващата част настървено, като намали броя на ударите, но увеличи тяхната сила. Десни крошета и прави леви удари намираха целта, а над дясното око на Хъргович се отвори аркада. Публиката аплодираше, когато Итаума отново пласира ляв удар в тялото, последван от десен в главата.
Минута преди края на петия рунд Итаума намери целта с комбинация десен–ляв, а след това и с десен–ляв–десен. Гостът не можеше да отговори на скоростта му, но Хъргович не отстъпи и продължи смело да върви напред.
В своя ъгъл Итаума слушаше внимателно наставленията на треньорите Бен Дейвисън и Лий Уайли. Около дясното му око вече се появяваше подутина.
Двамата си размениха десни удари в шестия рунд. Итаума започваше да усеща високото темпо и изглеждаше уморен. Възможно беше обаче просто да се опитва да примами Хъргович, защото непосредствено преди гонга се нахвърли върху него с тежки удари.
Преди двубоят да бъде превърнат в мач за световната титла, той беше замислен като изпитание, в което Итаума да покаже качества, които досега не беше демонстрирал. С развитието на седмия рунд срещата определено се превърна точно в това.
Итаума не спираше да работи в тялото. В осмия рунд той пласира поредица от удари в средната част на Хъргович, които принудиха хърватина да отстъпва, да диша тежко, да се затваря в защита и да изглежда нестабилен.
Моузес обаче също се изморяваше все повече. Той отпускаше ръцете си, които на моменти приличаха повече на безсилни въжета, отколкото на тараните, които бяхме виждали по-рано.
Итаума излезе бавно за деветия рунд и Хъргович усети възможността си. Последва открита размяна, а изтощеният британец понесе няколко разтърсващи десни удара. Битката стана хаотична и лишена от техника.
Итаума успя да пласира един-два собствени удара, но Дейвисън предусети най-лошото и се качи по стълбите с кърпата в ръка, докато неговият боксьор залиташе из ринга като пумпал.
Имаше няколко критични момента, в които Фостър можеше и вероятно трябваше да се намеси. Когато краят най-после настъпи, реферът прекрати срещата в момента, в който от ъгъла на Итаума хвърлиха кърпата.
Драмата беше неописуема. Това беше изпитанието на волята и характера, което мнозина искаха да видят от Итаума, но в крайна сметка препятствието се оказа твърде голямо.
Той нанесе тежки удари на Хъргович, но хърватинът запази търпение и продължи да върви напред. Итаума беше подал предупредителни сигнали. В няколко от по-ранните рундове той не изглеждаше комфортно и правеше гримаси, сякаш се опитваше да се събере, когато двубоят стана тежък. Ръцете му изглеждаха уморени и той беше изтощен много преди настъпването на края.
Итаума, който вече има актив от 14 победи и една загуба с 12 нокаута, може да се завърне. Разбира се, че може. Ще му бъде необходимо време и много, много дълга почивка. Той беше изнесен от ринга на носилка.
Хъргович вече е с баланс от 21 победи и една загуба, включително 16 успеха с нокаут. Той е част от промоутърската компания Queensberry, а край ринга присъстваха шампионът на WBC Агит Кабайел и носителят на пояса на WBO Даниел Дюбоа. По-рано през вечерта Дюбоа обяви реванша си с Фабио Уордли на 17 октомври.
Пред Хъргович стои и възможността да се изправи срещу един от водещите претенденти на IBF – Франк Санчес, който отстъпи временно настрана, за да може този двубой да бъде организиран.
Галавечерта носеше името „Станете свидетели на историята“. Историята действително беше написана, след като един от най-сериозно подценяваните аутсайдери в тежка категория – и то напълно несправедливо – дочака своя велик момент.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google