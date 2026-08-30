Сензационна загуба за новия супер нокаутьор в тежка категория

Филип Хъргович беше коронясан за нов световен шампион на IBF в тежка категория, след като победи Моузес Итаума в двубоя за вакантната титла.

Хъргович спечели зрелищна битка, след като изтощеният 21-годишен Итаума започна отчаяно да се огъва в деветия рунд и мачът беше прекратен 2:27 минути след началото му.

HRGOVIC STOPS ITAUMA IN ROUND 9



INSANE FIGHT pic.twitter.com/594Tc2LNJu — 🌴ᴛʜᴇᴀʀᴛᴏꜰᴡᴀʀ🌴 (@TheArtOfWar6) August 29, 2026

Англичанинът беше натрупал преднина, но това му струваше много сили. Той изразходваше огромно количество енергия и се биеше с темпо, което в крайна сметка не успя да поддържа.

Итаума не падна в нокдаун, но реферът Хауърд Фостър го наблюдаваше внимателно, докато младият боксьор поемаше поредица от съкрушителни удари и вече не беше способен да се защитава. Треньорът Бен Дейвисън подаде кърпата, а в същия момент Фостър най-после прекрати двубоя.

Of course, many wanted Itauma to be defeated, to bring his ego down to earth, and perhaps I did too, a little 😂



But credit where it’s due - an all-out hunt for the knockout is spectacular, but energy-draining. The guy went all the way to put on a show and squeezed every last… — John Tears | 𓆰🗡𓆪 (@JohnTears) August 30, 2026

„Тази вечер не бях аз. Беше Исус Христос – Отец, Син и Светият дух“, настоя победилият Хъргович. „Не бях аз. Губех всеки рунд, той ме надиграваше в боксово отношение и не знам откъде намерих енергия за онази атака. Това не беше моята сила. Беше Светият дух.“

Хъргович отдаде заслуженото и на треньора Абел Санчес.

„Здравата брадичка е важна. Той е невероятен боксьор. Аз съм настоящето, а той определено е бъдещето. Това е най-добрият съперник, срещу когото съм се изправял на ринга, но се нуждае от повече опит. Знаех, че губя рундовете, но той се изтощаваше.

Нуждае се от повече опит, но е уникален. Още от първия рунд видях, че се изморява. Знаех, че в някакъв момент ще остане без сили, както и че когато получа своя шанс, трябва да натисна.“

This is a lesson on why you need to build young fighters up the right way.



Moses Itauma took out everyone quickly and was not ready for this.



Now he lost and is hurt badly.



Worst case scenario tonight. #MosesHrgovic pic.twitter.com/AAkQeB0esB — Zach Schumaker (@ZachSchumaker) August 29, 2026

„Случилото се – случило се. Това е боксът“, заяви промоутърът Франк Уорън, който представлява и двамата състезатели.

Очакването в зала „О2 Арена“ можеше буквално да се усети. Напрежението беше осезаемо.

Когато Моузес беше показан за първи път на екраните над ринга, публиката избухна от вълнение. Това усещане се запази и по време на представянето на Томас Трайбер, когато Хъргович беше посрещнат с оглушителни освирквания.

Итаума потърси традиционно бързото си начало. Той атакуваше главата и тялото, използваше финтове и пласира ляв удар, който моментално привлече вниманието на Хъргович.

Хърватинът се опита да запази безизразно лице, но изглеждаше така, сякаш полага огромни усилия да скрие изненадата си от скоростта и ъглите на атаките. Лявата ръка на Итаума, обвита в черна ръкавица Rival, представляваше постоянна заплаха. За да държи хърватина в неизвестност, британецът я насочваше и към тялото.

В началото на втория рунд Хъргович докосна пода след късо дясно кроше. Той не беше разтърсен, но изпитваше затруднения, а семейството и приятелите му, които седяха на реда зад представителите на медиите, изглеждаха видимо притеснени.

Хърватинът обаче прояви упоритост. Той пласира няколко десни удара, които привлякоха вниманието на Итаума, но в края на рунда получи дясно кроше.

Итаума започна третия рунд с ляв удар в тялото и десен в главата. Младокът изглеждаше спокоен, стоеше малко извън дистанцията и се опитваше да подмами Хъргович да атакува, за да го контрира. Хърватинът обаче намери целта с още няколко десни удара и този път Итаума изглеждаше разколебан.

Около десетимата фанатични хърватски привърженици, пристигнали да подкрепят Хъргович, бяха във възторг. Преди началото на четвъртия рунд седналият в своя ъгъл Итаума поемаше дълбоко въздух.

Той започна следващата част настървено, като намали броя на ударите, но увеличи тяхната сила. Десни крошета и прави леви удари намираха целта, а над дясното око на Хъргович се отвори аркада. Публиката аплодираше, когато Итаума отново пласира ляв удар в тялото, последван от десен в главата.

Минута преди края на петия рунд Итаума намери целта с комбинация десен–ляв, а след това и с десен–ляв–десен. Гостът не можеше да отговори на скоростта му, но Хъргович не отстъпи и продължи смело да върви напред.

В своя ъгъл Итаума слушаше внимателно наставленията на треньорите Бен Дейвисън и Лий Уайли. Около дясното му око вече се появяваше подутина.

Двамата си размениха десни удари в шестия рунд. Итаума започваше да усеща високото темпо и изглеждаше уморен. Възможно беше обаче просто да се опитва да примами Хъргович, защото непосредствено преди гонга се нахвърли върху него с тежки удари.

Преди двубоят да бъде превърнат в мач за световната титла, той беше замислен като изпитание, в което Итаума да покаже качества, които досега не беше демонстрирал. С развитието на седмия рунд срещата определено се превърна точно в това.

Итаума не спираше да работи в тялото. В осмия рунд той пласира поредица от удари в средната част на Хъргович, които принудиха хърватина да отстъпва, да диша тежко, да се затваря в защита и да изглежда нестабилен.

Моузес обаче също се изморяваше все повече. Той отпускаше ръцете си, които на моменти приличаха повече на безсилни въжета, отколкото на тараните, които бяхме виждали по-рано.

Итаума излезе бавно за деветия рунд и Хъргович усети възможността си. Последва открита размяна, а изтощеният британец понесе няколко разтърсващи десни удара. Битката стана хаотична и лишена от техника.

Итаума успя да пласира един-два собствени удара, но Дейвисън предусети най-лошото и се качи по стълбите с кърпата в ръка, докато неговият боксьор залиташе из ринга като пумпал.

Имаше няколко критични момента, в които Фостър можеше и вероятно трябваше да се намеси. Когато краят най-после настъпи, реферът прекрати срещата в момента, в който от ъгъла на Итаума хвърлиха кърпата.

Драмата беше неописуема. Това беше изпитанието на волята и характера, което мнозина искаха да видят от Итаума, но в крайна сметка препятствието се оказа твърде голямо.

Той нанесе тежки удари на Хъргович, но хърватинът запази търпение и продължи да върви напред. Итаума беше подал предупредителни сигнали. В няколко от по-ранните рундове той не изглеждаше комфортно и правеше гримаси, сякаш се опитваше да се събере, когато двубоят стана тежък. Ръцете му изглеждаха уморени и той беше изтощен много преди настъпването на края.

Итаума, който вече има актив от 14 победи и една загуба с 12 нокаута, може да се завърне. Разбира се, че може. Ще му бъде необходимо време и много, много дълга почивка. Той беше изнесен от ринга на носилка.

Хъргович вече е с баланс от 21 победи и една загуба, включително 16 успеха с нокаут. Той е част от промоутърската компания Queensberry, а край ринга присъстваха шампионът на WBC Агит Кабайел и носителят на пояса на WBO Даниел Дюбоа. По-рано през вечерта Дюбоа обяви реванша си с Фабио Уордли на 17 октомври.

Пред Хъргович стои и възможността да се изправи срещу един от водещите претенденти на IBF – Франк Санчес, който отстъпи временно настрана, за да може този двубой да бъде организиран.

Галавечерта носеше името „Станете свидетели на историята“. Историята действително беше написана, след като един от най-сериозно подценяваните аутсайдери в тежка категория – и то напълно несправедливо – дочака своя велик момент.

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