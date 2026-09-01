Етър победи Дунав с два безответни гола при U15

Етър спечели с 2:0 гостуването си на Дунав в двубой от третия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра в Русе.

Гостите от Велико Търново поведоха още в 12-ата минута чрез Радослав Георгиев. Етър запази минималния си аванс до почивката и не позволи на домакините да стигнат до изравнително попадение.

Крайният резултат бе оформен в 80-ата минута, когато появилият се като резерва Стефан Илиев отбеляза втория гол за гостите.

Така Етър си тръгна от Русе с трите точки след успех с 2:0 и запазена суха мрежа.

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