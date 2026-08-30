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ЦСКА и Левски не се победиха в дербито при U15

  • 30 авг 2026 | 11:41
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ЦСКА и Левски завършиха 1:1 в дербито от третия кръг на Елитната група до 15 години. Двата отбора си размениха по едно попадение през първата част, а „червените“ могат да благодарят и на своя вратар Валентин Илиев, който спаси дузпа.

Двубоят започна по-добре за „сините“, които още в 7-ата минута успяха да поведат в резултата. Володимир Бучурин се разписа за гостите и даде ранен аванс на Левски. ЦСКА обаче реагира бързо и само пет минути по-късно възстанови равенството. Кирил Стойчков бе точен за „червените“ и направи резултата 1:1. В средата на първото полувреме Левски получи отлична възможност отново да излезе напред, след като „сините“ получиха право да изпълнят дузпа. Вратарят на ЦСКА Валентин Илиев обаче се намеси отлично и спаси наказателния удар, запазвайки равенството. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 1:1.През втората част и ЦСКА, и Левски имаха своите възможности да стигнат до победно попадение, но до нов гол така и не се стигна. По този начин дербито завърши без победител, а двата тима разделиха точките след равенство 1:1.

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