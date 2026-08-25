Гол след гол: Вижте всички попадения от втория кръг в Елитната група до 15 години

Вторият кръг в Елитната група до 15 години предложи интересни двубои и общо 21 попадения. Голове имаше в седем от осемте срещи, а единствено двубоят между Локомотив (София) и ЦСКА 1948 завърши при нулево равенство.

Най-убедителната победа постигна Левски, който се наложи със 7:0 над Шипка Старс. ЦСКА спечели резултатното си гостуване на Марица с 3:2, докато Национал победи Дунав с 3:0.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от втория кръг на първенството.

Насладете се на головете от втория кръг в Елитната група до 15 години!

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