Рок Можич постави България сред фаворитите на ЕвроВолей 2026

Звездата на мъжкия национален отбор на Словения Рок даде интервю за "Strefą Siatkówki" след края на Мемориала "Хуберт Вагнер" в Полша, в което говори за целите на тима за ЕвроВолей 2026.

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"Трябва да заемем възможно най-високо място в групата. Няма да е лесно, защото ще играем с Чехия, която зае четвърто място на последното Световно първенство, както и с Италия, световния шампион. Освен това играем в Италия, така че предимството на публиката ще е на тяхна страна. Трябва да се борим за първото, може би второто, като цяло за възможно най-високото място, а след това ще видим какво ще се случи. Знаем, че елиминационната фаза е нещо специално. Всеки мач е нова история", сподели Можич.

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"Сега сме съсредоточени върху Европейското първенство. Това е най-важното събитие за сезона. Знаем, че победителят се класира директно за Олимпийските игри, така че това е нашата цел. Но ще бъде трудно. В Европа има много наистина добри отбори, особено Полша и Италия. Към тях се добавят Франция, България, Украйна и Турция. Има може би осем отбора, които могат да стигнат до финалната четворка. Така, че трябва да се борим наистина ожесточено. Трябва да покажем най-доброто от себе си, за да се озовем там, където искаме", допълни звездата на Словения.

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