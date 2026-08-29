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  3. Франция обърна Словения на “Хуберт Вагнер”

Франция обърна Словения на “Хуберт Вагнер”

  • 29 авг 2026 | 17:50
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Франция обърна Словения на “Хуберт Вагнер”

Олимпийските шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 от Франция постигнаха втора поредна победа на силния международен турнир “Хуберт Йежи Вагнер” в Краков (Полша).

“Петлите” обърнаха третите от Лигата на нациите от Словения с 3:1 (16:25, 25:21, 25:15, 25:21).

Това бе втори пореден успех за Франция на турнира, след като вчера сразиха и САЩ с 3:0.

Франция надделя над САЩ в откриващия мач на Мемориал „Хуберт Вагнер“
Франция надделя над САЩ в откриващия мач на Мемориал „Хуберт Вагнер“

Стефан Бойер заби 21 точки (3 блока, 58% ефективност в атака - +17).

Антоан Потрон добави 12 точки (1 ас).

Рок Бръчко бе най-резултатен за Словения с 18 точки (1 ас, 1 блок).

Лука Марвот добави 13 точки (1 ас, 1 блок).

СЛОВЕНИЯ - ФРАНЦИЯ 1:3 (25:16, 21:25, 15:25, 21:25)

СЛОВЕНИЯ: Урош Планиншич 1, Лука Марвот 13, Рок Бръчко 18, Клеман Шен 9, Ален Пайенк 8, Кържич 5 - Грега Окроглич-либеро (Йежи Кържич, Найч Наайдич)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ

ФРАНЦИЯ: Амир Тизи-Уалу 1, Стефан Бойер 21, Антоан Потрон 12, Ноа Дюфло-Роси 8, Симон Манян 6, Муса Гуайе 10 - Лука Рамон-либеро

Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ.

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