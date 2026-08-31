България е 29-а в световната ранглистата след Евроволей 2026

Женският национален отбор на България заема 29-та позиция в световната ранглиста след осминафиналите на Евроволей 2026.

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

Воденият от Марчело Абонданца тим отстъпи на Италия с 0:3 гейма за 67 минути игра.

"Лъвиците" загубиха 0,2 точки от актива си за ранкинга и имат 134.12 точки в актива си.

Италианските волейболистки са лидер в ранкинга с 462.21 точки.

Екатерина Антропова: В първия гейм имахме някои трудни моменти срещу България

Втори и трети са отборите на Бразилия и Турция - съответно с 403.61 и 382.56 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google