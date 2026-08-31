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  3. Екатерина Антропова: В първия гейм имахме някои трудни моменти срещу България

Екатерина Антропова: В първия гейм имахме някои трудни моменти срещу България

  • 31 авг 2026 | 20:19
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България отпадна на осминафиналите на Европейското първенство по волейбол при жените. В чешкия град Бърно българският отбор отстъпи с 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) срещу световния и олимпийски шампион Италия за 67 минути.

Най-резултатна за България стана Александра Миланова с 12 точки.

Екатерина Антропова се отличи с 18 точки в полза на "адзурите".

Италия ще играе срещу Чехия или Швеция на четвъртфиналите на Евро 2026.

България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026
България загуби от Италия и отпадна от Евроволей 2026

„Това е невероятна арена за игра, а публиката беше страхотна. Щастливи сме, че спечелихме с 3:0 и сме готови за следващия мач. В първия гейм имахме някои трудни моменти срещу България, но останахме сплотени като отбор и работихме наистина добре в защита. Днес направихме няколко страхотни покрития и това, че останахме сплотени, беше ключът. След това бяхме по-спокойни и в атака, защото знаехме, че съотборниците ни са там, за да ни прикрият“, заяви Екатерина Антропова.

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