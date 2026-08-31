Новото попълнение на Ман Сити: Това е един от най-атрактивните отбори в света

Малко по-рано днес от Манчестър Сити обявиха привличането на бразилското крило Алън Елиас. От “Етихад” ще платят около 40 милиона евро на Палмейрас за играча, който изрази своя ентусиазъм от пристигането си при “гражданите”.

Ман Сити обяви привличането на крило

“Това е сюрреалистичен момент за мен. Манчестър Сити, с всичко, което спечелиха през последните 15 години, е един от най-атрактивните клубове в света за всеки един играч. Да мога да седя тук днес и да кажа, че съм се присъединил към този отбор, е вероятно най-гордият момент в живота ми. Обичам Палмейрас и винаги ще го обичам, но решението да дойда в Сити бе лесно. Искам да бъда най-добрият футболист, който мога да бъда, и разговорите, които проведох с хората в Сити досега, ме убедиха, че няма по-добро място за мен, където да осъществя амбициите си”, заяви Алън пред сайта на клуба.

22-годишното крило бе привлечено за заместник на Савио (Савиньо), който пък бе продаден на Тотнъм за 85 милиона евро.

Our new Brazilian ✍️🇧🇷 pic.twitter.com/UUgUIvIheG — Manchester City (@ManCity) August 31, 2026

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Снимки: Gettyimages