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  3. Пет етапа разделят Сами Паяри от третата му поредна победа в WRC

Пет етапа разделят Сами Паяри от третата му поредна победа в WRC

  • 30 авг 2026 | 10:28
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Сами Паяри е много близо до това да спечели третата си поредна победа в Световния рали шампионат (WRC), като пилотът на Тойота води с 24.1 секунди пред най-близкия си преследвач преди финалния ден на рали „Парагвай“.

Въпреки че не спечели нито един от деветте етапа, които оформиха съботния ден на надпреварата, Паяри остана в челото на класирането, а негов най-близък преследвач е третият пилот на Хюндай Хейдън Падън. Новозеландецът, който е двукратен европейски шампион, също не спечели етап вчера, но се опази от неточности и проблеми, за да запази второто място.

Със сигурност най-интересната битка в челото в днешния последен ден на ралито ще бъде тази за третото място между Елфин Еванс и Адриен Фурмо, който спечели пет от деветте съботни етапа. В момента двамата са разделяни от 3.3 секунди, като предимството е на страната на уелския пилот на Тойота, който спечели само откриващия съботен етап. Иначе двамата изостават на съответно 56.3 и 59.6 от лидера Паяри.

Оливър Солберг оформя челната петица с пасив от 3:25.7 минути спрямо Паяри, а зад него в топ 10 влизат още Джошуа Макърлийн, лидерът в WRC2 Диего Домингес, Джон Армстронг, Гас Грийнсмит и Фау Салдивар. Предвид огромните разлики, които се отвориха, това ще са пилотите, които ще завършат в зоната на точките, ако всички те стигнат успешно до финала на състезанието.

Финалният ден на рали „Парагвай“ предвижда пет етапа с обща дължина от 68.12 състезателни километра, като първият етап за деня ще стартират в 13:05 часа българско време. Пауърстейджър е предвиден за 20:15 часа, като с него ще бъде сложен край на 11-ия кръг за сезон 2026 в WRC.

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Снимки: Imago

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