Клубове от Турция и Швейцария следят крило на Ботев (Пд)

Скаути на тимове от Турция и Швейцария са били в ложите на „Колежа“, за да наблюдават изявите на крилото на Ботев (Пловдив) Самуел Калу, съобщава „Тема спорт“. Нигериецът бързо се утвърди като важна част от състава на пловдивчани, след като още е първите си минути с жълто-черната фланелка демонстрира качествата си.

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о момента Калу има 23 мача за канарчетата във всички турнири, в които вкара четири гола и направи още толкова асистенции. В богатата си кариера офанзивният футболист е играл още за отборите на Бордо, Гент, Уотфорд, Тренчин и Лозана. Той има 17 мача и 2 гола за националния отбор на Нигерия, където е бил съотборник с играчи като Виктор Осимиен, Алекс Айоби и Самуел Чуквуезе.

Интересът към Калу се засили след края на сезон 2025/26, като редица клубове са следили ситуацията около него. В крайна сметка обаче крилото е избрало да продължи кариерата си в Ботев и да радва феновете на “канарчетата”. Не е изключено трансфер да не бъде осъществен сега, а през зимата и Калу да бъде следен изкъсо през есента.

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