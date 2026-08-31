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  3. Иван Кочев: Заслужена победа, адмирации за противника

Иван Кочев: Заслужена победа, адмирации за противника

  • 31 авг 2026 | 07:15
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Иван Кочев: Заслужена победа, адмирации за противника

Марица (Милево) се наложи у дома с 4:2 над Ботев II (Пловдив). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) подчини дубъла на Ботев (Пловдив)
Марица (Милево) подчини дубъла на Ботев (Пловдив)

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Искам първо да поздравя младите момчета на Ботев Пловдив, които ни затрудниха през цялото време. Два пъти изравняваха резултата и показаха наистина добро лице. Хубавото е, че в крайна сметка показахме, че сме по-добрият отбор и заслужено победихме. Поведохме с ранен гол, а до 20-ата минута можехме да отбележим и втори, но позволихме на противника след наша грешка да изравни и при равенство се оттеглихме на почивката. През второто полувреме отново поведохме в резултата, но допуснахме изравняване за втори път, след като получихме хубав гол от фаул. Отново доминирахме, реализирахме още два гола и според мен заслужено спечелихме. В този двубой направих някои ротации и корекции в състава с оглед на сгъстената програма, която имаме, защото само след няколко дни играем със Спартак Пловдив за купата на България. Няма как да няма натрупана умора. Предстоят ни много важни мачове за първенство, което за нас е основен приоритет“.

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