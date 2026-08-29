Марица (Милево) подчини дубъла на Ботев (Пловдив)

Марица (Милево) се наложи у дома с 4:2 над Ботев II (Пловдив). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига. Освен шестте гола, съперниците показаха и други хубави неща на терена. Цветелин Петров изведе домакините напред в 8-ата минута. След четвърт час, Радослав Караманов възстанови равенството. В средата на втората част, Христо Димитров даде нова преднина на Марица. Почти веднага обаче, Ивайло Видев изравни от фаул. Ангел Здравчев и Цветелин Петров от дузпа осигури успеха за отбора на Иван Кочев с голове, съответно в 75-а и 80-ата минута.

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