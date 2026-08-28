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  3. Иван Кочев: Във всеки мач да сме на макс

Иван Кочев: Във всеки мач да сме на макс

  • 28 авг 2026 | 08:22
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Иван Кочев: Във всеки мач да сме на макс

В неделя, Марица (Милево) приема втория отбор на Ботев (Пловдив). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Във всеки следващ мач ще изисквам максимално себераздаване и отговорност от футболистите ни. Предстои ни да играем на нашия стадион. Трябва да сме агресивни. Срещаме млад отбор, който няма как да подценяваме. Умеят да наказват грешките на противника си. Ние допуснахме доста такива в последния ни двубой. Ясно е какво трябва да направим“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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