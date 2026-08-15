Марица (Милево) пак се справи с Атлетик

Марица (Милево) надви у дома Атлетик (Куклен) с 1:0, само три дни след като го елиминира и от турнира за купата на България. Срещата днес е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Христо Стоянов осигури втората поредна победа на отбора си в първенството с шут от границата на наказателното поле в средата на второто полувреме. Футболистите на Марица владееха инициативата през 90-те минути. Създадоха и други положения за гол. Силен мач и вратаря на Атлетик Диян Вълков. Съотборниците му имаха две възможности да достигнат до попадение. Техният футболист Алиберг Коджаали получи втори жълт и червен картон.

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