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Ботев (Враца) привлече защитник от дубъла на ЦСКА

  • 20 авг 2026 | 12:14
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Ботев (Враца) обяви, че привлича в състава си Александър Бучков. Крайният бранител пристига в отбора от дубъла на ЦСКА. 22-годишният футболист е преминал още през школите на “червените” и на Литекс.

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Ето какво пишат от Ботев:

Добре дошъл, Александър Бучков!

Ботев Враца привлече 22-годишния десен бек Александър Бучков!

Бучков е преминал през школите на ЦСКА и Литекс, като има и период в Пирин Благоевград. За последно футболистът бе част от дублиращия отбор на ЦСКА. Той е записва мачове и в юношеските национални гарнитури на България.

Пожелаваме ти здраве, победи и много силни мачове със зеления екип!

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